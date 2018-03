EMIGRATIS 3, PIO E AMEDEO/ In prima serata su Italia 1. Nozze gay per il duo comico, prima puntata 19 marzo

Pio e Amedeo debuttano in prima serata su Italia 1 con la terza stagione del loro programma “Emigratis”. Primo appuntamento questa sera, lunedì 19 marzo, alle 21.25.

19 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Emigratis, su Italia 1

Questa sera, lunedì 19 marzo, alle 21.25 su Italia 1 debutta la terza stagione di “Emigratis” con Pio e Amedeo. Dopo il successo delle scorse stagioni, i due pugliesi sbarcano in prima serata per cinque puntate: “Le puntate sono tutte belle ma quest’anno c’è anche una consecutio e quindi ogni episodio è legato all’altro ed è anche appassionante seguire l’evoluzione di tutta questa mega storia. Ogni puntata durerà più del doppio di quello che era il nostro formato tradizionale quindi anche se sono cinque e non otto, in realtà, è come se fossero più di dieci”, ha detto Amedeo a Tv Zap. In questa stagione Pio e Amedeo, dopo aver “scroccato” l’impossibile a sportivi e vip, cercano un modo per far soldi e sistemarsi per sempre. L’idea “geniale” è la svolta omosessuale e la decisione di sposarsi tra loro, per accedere a quella che, ai loro occhi, è la ricca lobby-gay. Per realizzare il loro progetto i due lasciano la “bigotta” Foggia e si trasferiscono a Ibiza, da dove parte il loro nuovo tour che li porterà anche in Olanda, Polonia, Inghilterra e Russia. Nel corso del viaggio, però, il matrimonio gay vacilla e viene sostituito da altri progetti imprenditoriali, come quello di diventare produttori musicali sfruttando i “Musicomio”, un gruppo foggiano, con tanto di irruzione nella sala stampa di Sanremo 2018. Nella terza puntata, Pio e Amedeo andranno a Las Vegas con ragazzo autistico: “Ma non ci sarà retoriche né manierismo. Lo tratteremo come un amico, approcciando il tema della disabilità come farebbe l’uomo della strada, con tutti suoi lati spigolosi, crudi”, hanno anticipato a Vanity Fair.

I vip della terza stagione di Emigratis

Tantissimi i vip che incontreranno sul loro cammino e che li aiuteranno a sviluppare i loro “geniali” progetti. Tra questi anche Fedez e Chiara Ferragni a Los Angeles: “Siccome il nostro è un programma vero, per avere una reazione reale da parte sua dovevamo osare e abbiamo toccato la sua collezione preferita di felpe. Lui non è che s’è messo a piangere ma si vedeva che c’è rimasto male, c’aveva un po’ il magone. Non pensava che arrivassimo davvero fino a quel punto”, hanno raccontato a Tv Zap i due comici, che lo scorso anno hanno collaborato con il rapper in occasione del video di Senza pagare, tormentone dell’estate 2017. Pio e Amedeo hanno fatto visita anche ad Andrea Bocelli: “Siamo andati da lui per spingere un gruppo musicale foggiano e quel che è venuto fuori ci ha arricchiti. La forza di Emigratis sta, anche, nel confronto tra mondi, nello scontro tra l’uomo della strada che noi interpretiamo e l’universo d’élite nel quale ci insinuiamo”, hanno raccontato a Vanity Fair. Mentre un giocatore del Chelsea gli ha regalato il Rolex.

Chi sono Pio e Amedeo

Pio e Amedeo, al secolo Pio D'Antini e Amedeo Grieco, sono due comici di Foggia, entrambi classe 1983. Dopo le prime esperienze nei cabaret e nei villaggi turistici, il duo debutta in televisione sulla rete locale Telefoggia con la trasmissione “Occhio di bue”, in cui realizzano scherzi telefonici in dialetto foggiano. Successivamente approdano a Radionorba e Telenorba con la trasmissione “U’ Tub” - pronuncia pugliese di “YouTube” - in cui realizzano delle candid camera e intervistano gli abitanti di vari comuni pugliesi con domande demenziali. Nel 2011 il duo viene assunto per i programmi “Stiamo tutti bene” e “Base Luna” su Rai 2. L’anno successivo Pio e Amedeo passano a Mediaset come inviati de “Le Iene” con la rubrica satirica “Chiunque Può”. Nel 2013, sempre a “Le Iene”, propongono la rubrica “Ultras dei Vip”. Il 12 luglio 2013 esce il brano “You Porn”, prodotto da Gabry Ponte sul suo laptop-studio. Il 20 marzo 2014 esce al cinema il loro primo film “Amici come noi”, diretto da Enrico Lando, che ha incassato 93.224 euro in 24 ore. Da settembre 2014 conducono “A disposizione” su RTL 102.5, in onda il venerdì sera dalle 23 all'1. A dicembre dello stesso anno esce il film “Ma tu di che segno 6?”, con Massimo Boldi, Gigi Proietti, Vincenzo Salemme e Ricky Memphis. Ad aprile 20126 debuttano con il loro programma “Emigratis”, in onda su Italia 1 in seconda serata la domenica, che nel 2017 viene confermato con una seconda stagione. Dal 20 aprile 2018, a un mese dal debutto di Emigratis 3, inaugureranno la loro nuova tournée teatrale “Tutto fa Broadway”.

