Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ Di nuovo insieme per Nathan Falco: "sacrifici da genitori"?

Un sacrificio da genitori o la voglia di rendere la vita di tutti ancora semplice e normale? Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si ritrovano insieme per Nathan Falco, e poi?

19 marzo 2018 Hedda Hopper

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Il via vai dei giorni scorsi si è placato in un momento ma non in Italia ma nella bella Monte Carlo dove Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono ritrovati nel nome dell'amore che li unisce, ovvero quello per Nathan Falco. E' inutile dire che le foto della ritrovata famigliola hanno fatto il giro del web e dei social in men che non si dica, ma si tratta solo di apparenza, almeno così sembra da quello che si vede e da quello che è successo nei giorni scorsi. E' ormai risaputo che la bella showgirl calabrese e il noto imprenditore sono ormai single e il loro matrimonio è bello che andato ma da sempre i due hanno dichiarato che resteranno amici e opteranno per un rapporto civile e normale proprio per il bene del loro bambino. Il piccolo Nathan li ha uniti, li ha resi genitori e adesso li ha rimessi insieme in occasione del suo compleanno.

LA FESTA A MONTE CARLO

Nei giorni scorsi i due si sono incontrati in aeroporto ed entrambi erano in partenza, mentre lui volava in Kenya con Nathan, lei in Medio Oriente per raggiungere il suo nuovo, presunto, amore, ma, a quanto pare, ieri hanno avuto modo di ritrovarsi insieme a Monte Carlo per festeggiare il compleanno di Nathan. I due hanno condiviso la giornata, la serata e anche la stessa foto sui rispettivi profili social sedendo uno accanto all'altro nel momento dello spegnimento delle candeline e del desiderio e chissà che un bambino fortunato come lui, alla fine, non abbia proprio chiesto di riavere i suoi genitori di nuovo insieme. Per lui una festa senza badare a spese, a tema street style con tanto di skateboard ai piedi... e sulla torta. Non sono mancate break dance, muro su cui scrivere con le bombolette e un surf meccanico per mettersi alla prova, diventerà uno dei temi più gettonati dai genitori italiani?

