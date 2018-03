Erminia Manfredi/ Moglie di Nino: Scoprivo i tradimenti e ascoltavo le sue scuse... (Ieri Oggi Italiani)

Erminia Manfredi a Ieri Oggi Italiani per raccontare la sua vita dopo la morte dell'amato Nino Manfredi e i 50 lunghi anni di matrimonio che li ha visti insieme.

Erminia Manfredi (Immagine d'archivio)

Erminia Manfredi, moglie del noto attore e regista Nino Manfredi, sarà fra i membri del comitato scientifico scelto per le premiazioni del Roma Best Practices Awards. Un'iniziativa scelta per consegnare un riconoscimento ai giovani che si sono distinti nella società per il loro impegno a favore del bene comune, dal volontariato ad atti di coraggio che li hanno visti protagonisti. La premiazione avrà luogo presso la Capitale il prossimo 21 aprile, mentre questa sera, 19 marzo 2018, vedremo Erminia Manfredi fra gli ospiti di Ieri Oggi Italiani, il nuovo programma condotto da Rita Dalla Chiesa su Rete 4. La moglie di Nino Manfredi sarà infatti fra i protagonisti della rubrica dedicata all'amore ed alle diverse epoche italiane che collegano il passato al presente. La sua storia d'amore ed il matrimonio con il regista romano è stato infatti fra i simboli delle unioni nel mondo dello spettacolo e fra le più invidiate dal pubblico nostrano.

L'INCONTRO FATALE CON NINO MANFREDI

A distanza di tanti anni dalla sua morte, Erminia Manfredi ritorna a parlare del suo personale rapporto con Nino Manfredi, per un matrimonio durato 50 anni. Un incontro fortuito che, come racconta a Il Corriere della Sera, nasce tutto da una truffa del suo precedente fidanzato. Ad un passo dal matrimonio, Erminia si è ritrovata infatti a dover fare i conti con un futuro sposo in fuga, a causa di alcuni debiti contratti con il padre che non aveva alcuna intenzione di saldare. Ed è stato anche per questo che ha deciso di seguire il suo sogno di indossatrice volando fino a Milano ed a frequentare la casa di moda di Roberto Capucci, fautore indiretto del primo incontro ffra Nino e la futura moglie. E' stata infatti la direttrice della maison, Rosy Bonagura, a fare di tutto perché fra i due nascesse qualcosa di tenero, proprio sapendo il trascorso della donna. Non si trattò tuttavia di un colpo di fulmine dato che "ci studiavamo reciprocamente. Poi cominciammo a frequentarci a Roma". Da lì alla richiesta di matrimonio il passo è stato breve.

MOGLIE, AMICA E COMPLICE: LA COMPRENSIONE PER I TRADIMENTI

Un amore che va oltre i tradimenti. Si potrebbe definire così il legame che c'è stato e c'è tuttora fra Erminia Manfredi ed il marito Nino. Le scappatelle sono state numerose nella loro vita di coppia, tutte a conoscenza della consorte, che a quanto pare non gli ha mai riservato rancore per questo. Anzi, come spiega a Il Corriere della Sera, "quando scoprivo il misfatto mi dicevo: vediamo che si inventa stavolta". Del resto Erminia aveva già deciso in occasione della gravidanza della sua primogenita Roberta che avrebbe abbandonato la sua carriera di indossatrice per rivestire i panni di madre e moglie. E persino di compagna e complice se si pensa ad "un incidente di percorso" avvenuto nella vita dei due, ovvero la nascita di una figlia al di fuori del matrimonio, avuta grazie ad una notte di avventura a Sofia, dove l'attore si era fermato per lavoro. "E' toccato a me l'ingrato compito di andare in Bulgaria ad affrontare la situazione", sottolinea, "in seguito la ragazza ha reclamato la sua parte di eredità".

