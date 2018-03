Filippo Inzaghi e Angela Robusti stanno insieme?/ Beccati l'allenatore e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

L'allenatore del Venezia Filippo Inzaghi e Angela Robusti, ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne stanno insieme? I due sono stati paparazzati...

19 marzo 2018 Anna Montesano

Filippo Inzaghi e Angela Robusti stanno insieme?

Filippo Inzaghi torna al centro del gossip. L'ex bomber del Milan, oggi allenatore, è il protagonista di una notizia che poco ha a che fare con il calcio. Si parla infatti di amore, di un nuovo e - al momento - senza conferma flirt con un volto non proprio sconosciuto della tv. Pare infatti che Pippo Inzaghi sia nel mezzo di una conoscenza amorosa con un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Robusti. A lanciare il gossip, con tanto di scatti che li vedono insieme, è la pagina Instagram Le Perle. Nel post in questione si legge la segnalazione: “Oggi Pippo Inzaghi era allo stadio Bentegodi di Verona accompagnato da Angela Robusti, l’ex corteggiatrice di Luca Onestini! I due stanno palesemente insieme visto che mostravano effusioni amorose in pubblico. Su Instagram si seguono pure!”.

Filippo Inzaghi, da Rosa Perrotta ad Angela Robusti?

È quindi davvero amore tra la bella ragazza bionda che abbiamo conosciuto a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini e l'allenatore del Venezia calcio? Una notizia che al momento non trova conferma né smentita dai diretti interessati ma che potrebbe trovarla molto presto. Intanto c'è da ricordare che non è la prima volta che Filippo Inzaghi viene associato ad un volto di Uomini e Donne. Quanche tempo fa si è parlato di un presunto corteggiamento nei confronti di Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne ora naufraga dell'Isola dei Famosi 2018, che poi si verificò essere un fraintendimento. Non ci resta che scoprire se questa volta il gossip corrisponda a realtà.

© Riproduzione Riservata.