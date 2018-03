Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne: il corteggiatore ancora arrabbiato con Nilufar

Giordano Mazzocchi sarà protagonista della nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Il corteggiatore sarà raggiunto dietro le quinte da Nilufar Addati, per un nuovo confronto.

19 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Giordano Mazzocchi (Instagram)

Settimana scorsa Giordano Mazzocchi, corteggiatore di Nilufar Addati a Uomini e Donne, ha deciso di lasciare il programma dopo che la giovane tronista gli ha negato un bacio ed è andata a far visita a Lorenzo Riccardi: “Giordano l’hai perso! Ti meriti Lorenzo!”, aveva tuonato il maestro di sci prima di lasciare lo studio. Oggi, lunedì 19 marzo, nella puntata del trono classico di vedremo cosa è successo tra Giordano e Nilufar, quando la tronista lo ha seguito dietro le quinte. Il confronto è stato molto forte. Giordano era arrabbiatissimo e non voleva sentire ragioni, Nilufar l’ha seguito addirittura in macchina, ma lui è rimasto irremovibile. In studio, la tronista spiega che in settimana non è andata a riprendere Giordano a casa sue e ribadisce che era andata a parlare con Lorenzo perché era una cosa che serviva a lei e per questo non vuole chiedere scusa. Anche se ora ha capito che il corteggiatore è un “pagliaccio” e non vuole avere più niente a che fare con lui. Nilufar ribadisce di non essere andata né da Giordano né da Nicolò Ferrari perché secondo lei non sarebbe servito a nulla, sarebbe stato un confronto inutile e avrebbero finito solo per litigare.

Nilufar andrà a riprendere Giordano?

Maria De Filippi rivela che Giordano è in un camerino, ma non vuole entrare perché è stato chiamato dalla redazione e non dalla tronista. Nilufar lo raggiunge, ma il ragazzo è ancora molto arrabbiato e la manda a quel paese. Mentre Nilufar è dietro le quinte con Giordano, Lorenzo Riccardi prende la parola: “Come Nilufar sei venuta da me dopo che mi sono baciato con Sara e non vai a cercare un Giordano dopo tutto quello che ha fatto per te?”. Nilufar e Giordano si lasciano con la promessa di riparlarne in seguito, mentre in studio la tronista promette di andarlo a riprendere. Sui social il corteggiatore di Nilufar è molto amato: “Ma altro che iPhone, Borse e trucchi per il mio compleanno regalatemi un GIORDANO RAGA UN GIORDANO”, Mi spiegate come devo andare a dormire tranquilla, sapendo dell'esistenza di Giordano e sapendo di non poterlo avere?” e “GIORDANO PRENDI ME, SCEGLI ME, AMA ME”, scrivono alcune fan di Giordano Mazzocchi. Inoltre cresce l’attesa per il nuovo confronto tra tronista e corteggiatore: “E comunque ormai sono sotto un treno per nilufar e giordano da una settimana, non ce la faccio #uominiedonne”.

© Riproduzione Riservata.