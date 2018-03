Giulia De Lellis/ "Quando mi vedrete un anello sulla mano sinistra potrò dirvi qualcosa" (Ieri Oggi Italiani)

Giulia De Lellis a Ieri Oggi Italiani per parlare d'amore e della sua passione sfrenata per il fidanzato Andrea Damante. Lancia intanto la nuova collezione.

19 marzo 2018 Redazione

Giulia De Lellis (Facebook)

Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano a far innamorare i fan grazie alla loro grande storia d'amore, iniziata grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Fin dalla famosa scelta, i due volti noti del piccolo schermo non si sono mai lasciati, se non si considera il periodo trascorso dall'ex corteggiatrice nella Casa del Grande Fratello Vip. Tanto che gli ammiratori già scalpitano per vederli al più presto marito e moglie, soprattutto in seguito ad una dichiarazione sibillina di Giulia. "Quando mi vedrete un anello sulla mano sinistra potrò dirvi qualcosa di più", ha sottolineato a Diva e Donna di ritorno dal loro viaggio in America. Questa sera, lunedì 19 marzo 2018, vedremo invece Giulia De Lellis fra gli ospiti di Rita Dalla Chiesa nel suo nuovo programma Ieri Oggi Italiani. Un evento televisivo che spingerà ancora una volta l'ex corteggiatrice a parlare d'amore ed in particolare del suo rapporto con Andrea Damante. Indissolubile e passionale, ma fatto anche di piccole incertezze.

SOL WEARS WOMEN, UNA LINEA DALLE DONNE PER LE DONNE

Inarrestabile ed attenta alla moda, Giulia De Lellis ha appena inaugurato la sua nuova linea di abbigliamento. Un'iniziativa dedicata solo alle donne, come dimostra il nome Sol Wears Women, ma realizzata anche solo grazie alle creatrici al femminile della sua famiglia. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato spesso della sua passione per il mondo della moda, come ricorda Donna Glamour, tanto da dedicarsi agli studi di fashion design ed alla creazione dei propri outfit. La sua ultima iniziativa fantasiosa non può che mettere in evidenza il suo inconfondibile tratto, già reso noto al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione agli show televisivi, dove sfoggiava look self made. Abiti sensuali con scollature vertiginose e realizzati nei suoi colori preferiti: rosso, oro e nero. Per realizzare la sua nuova collezione, Giulia De Lellis si è voluta circondare delle donne della sua vita: mamma Sandra l'ha aiutata nei disegni, mentre la zia si è messa all'opera per la confezione.

FOTO, UNA COCCOLA AL CIOCCOLATO

Un unico pasticcino al cioccolato: è questa l'ultima condivisione di Giulia De Lellis ai followers di Instagram. Nelle Stories del social network, l'esperta di tendenze ha voluto sottolineare il proprio amore per la pasticceria e l'odio per gli eccessi. In un precedente video live la vediamo infatti seduta al tavolino con mamma Sandra ed alle prese con un succo di melograno, mentre osserva la genitrice gustarsi una Sacher Torte. "Anche io mi sono sfondata pure io naturalmente prima", confessa a discapito di chi la vedrebbe fin troppo attenta all'alimentazione. Non sono tuttavia queste le condivisioni social ad aver scatenato i fan in questi ultimi giorni, quanti alcuni scatti che la mostrano bellissima come non mai. Di ritorno dall'America, Giulia ha postato una sua foto in cui la si vede con fare assorto, quasi irriconoscibile in volto. "Bellissima ma non ti riconosco", sottolineano in molti, mentre alcuni ipotizzano persino che abbia "peccato" di un eccessivo suo di Photoshop. Clicca qui per vedere la foto di Giulia De Lellis.

