Gloria Guida/ Moglie di Johnny Dorelli: la sfilata per Gattinoni in abito da sera (Che fuori tempo che fa)

19 marzo 2018 Bruno Zampetti

Gloria Guida e Johnny Dorelli

Gloria Guida torna tra gli ospiti di Fabio Fazio, prendendo parte alla puntata di Che fuori tempo che fa in onda oggi sui Rai 1. La bella attrice quest’anno aveva già avuto modo di essere intervistata da Fazio, una volta persino con il marito Johnny Dorelli, che le aveva anche dedicato una canzone. I due formano una coppia che ha saputo resistere nel tempo. Gloria aveva raccontato di considerare ormai il marito come la sua vita, dato che sono insieme da 39 anni. Tutto questo nonostante i momenti critici che possono esserci in una coppia, superati insieme. I due non avevano nascosto di ritenere che forse oggi troppo spesso ci si arrende alle prime difficoltà in una relazione, mentre affrontare le difficoltà insieme è un qualcosa in grado di fortificare la coppia e li loro legame.

GLORIA GUIDA, LA SFILATA PER GATTINONI

Gloria Guida sta insomma vivendo un buon momento. Oltre che ospite di Fabio Fazio è stata recentemente anche tra gli invitati-protagonisti della trasmissione di Amadeus Stasera tutto è possibile in onda su Rai 2. E sembra essere particolarmente amata dal pubblico, che ne apprezza la simpatia, oltre che la bellezza. Di recente la Guida ha anche sfilato per Gattinoni, in un evento organizzato nella stupenda cornice della Sala Ottagona delle Terme di Diocleziano, che ha visto in passerella anche Gessica Notaro, la miss che è stata sfregiata in volto con l’acido. Ilgazzettino.it racconta che la signora Dorelli è apparsa molto glamour in una mise nera da sera. Tra l’altro a curare la collezione “Heritage” è stato Guillermo Mariotto, volto noto in tv per Ballando con le stelle.

LA CARRIERA

Nata a Merano nel 1955, Gloria Guida si trasferì presto a Casalecchio di Reno, visto che la sua famiglia era emiliana. Comincia a cantare nel locale gestito dal padre e partecipa a Un disco per l’estate nel 1972, cantando “L’uomo alla donna non può dire no”. L’anno dopo non riesce a essere selezionata per il Festival di Sanremo e comincia a lavorare come attrice. Nel 1974 recita ne La ragazzina e ne La minorenne. Con La novizia e La liceale dell’anno seguente comincia a diventare protagonista di commedie sexy. Conosce Johnny Dorelli in teatro e i due si sposano quasi subito nel 1980. Comincia quindi a lasciare il lavoro da attrice per dedicarsi alla famiglia e a sua figlia Guendalina. I suoi ultimi film sono del 1982: La casa stregata e Sesso e volentieri. Torna in tv nella serie Fratelli Benvenuti (2010) e come concorrente a Tale quale show nel 2012.

