IL PICCOLO BUDDHA/ Su La7 il film con Keanu Reeves e Bridget Fonda (oggi, 19 marzo 2018)

Il piccolo Buddha, il film in onda su La7 oggi, lunedì 19 marzo 2018. Nel cast: Keanu Reeves e Bridget Fonda, alla regia Bernardo Bertolucci. La trama del film nel dettaglio.

19 marzo 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su La7

NEL CAST KEANU REEVES

Il piccolo Buddha, il film in onda su La7 oggi, lunedì 19 marzo 2018 alle ore 23,15. Una pellicola di genere drammatica che è stata prodotta nel 1993 ed è stata scritta e diretta da Bernardo Bertolucci (The dreamers - I sognatori, Ultimo tango a Parigi, L'ultimo Imperatore) ed interpretata da Keanu Reeves (la saga di Matrix, John Wick, Constantine), Bridget Fonda (Jackie Brown, Il padrino parte III, Kiss of the dragon) e Chris Isaak (Il silenzio degli innocenti, Fuoco cammina con me, A dirty shame). Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Gordon McGill. Il piccolo Buddha è già stato programmato diverse vole sui palinsesti televisivi italiani e viene mandato nuovamente in onda questa sera su La7. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL PICCOLO BUDDHA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il lama buthanese Norbu (Ying Ruocheng) viene informato che il suo maestro, lama Dorje, morto 9 anni prima, si è reincarnato in un bambino di Seattle. Per verificare il fatto Norbu parte subito per Seattle, dove incontra Kenpo Tenzin (Sogyal Rinpoche), che gestisce un piccolo monastero buddista per occidentali. Norbu spiega a Kenpo che sogni e altri segnali lo hanno condotto fin lì, dove pensa che il figlio di Dean (Chris Isaac) e Lisa Konrad (Bridget Fonda) sia la erincarnazione del lama Dorje. Per ottenere la conferma della sua ipotesi il lama si presenta alla famiglia Konrad, da cui ottiene il permesso di trascorrere del tempo con il piccolo Jesse (Alex Wiesendanger). Norbu dona quindi al bambino un libro, intitolato Il piccolo Buddha, che il ragazzo comincia a leggere con la madre. 5000 anni prima in India nasce il figlio di un re, chiamato Siddartha, accompagnato da buonissimi auspici. Un importante saggio eremita si presenta al momento della nascita, per annunciare che il piccolo sarà una grande guida spirituale per il suo popolo. Nel frattempo Dean scopre che il suo amico e socio in affari è sull'orlo della rovina, e gli stessi Kornad rischiano di perdere tutto. Lisa e Jesse intanto continuano a frequentare Norbu, che racconta loro molte storie della vita del Buddha (da adulto interpretato da Keanu Reeves). Jesse viene quindi portato al monastero di Seattle, dove il bambino dimostra di saper riconoscere alcuni oggetti appartenuti a lama Dorje. Per Norbu si tratta di una delle più importanti conferme alla sua teoria. I genitori non sono però ancora convinti e non intendono permettere a Norbu di portare loro figlio nel Buthan.

© Riproduzione Riservata.