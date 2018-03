IL RITORNO DI COLOMBO/ Su Rete 4 il film "Una ghigliottina per il Tenente Colombo" (oggi, 19 marzo 2018)

Il ritorno di Colombo - Una ghigliottina per il Tenente Colombo, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 19 marzo 2018. Nel cast: Peter Falk e Anthony Andrews, alla regia Leo Penn.

19 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film giallo nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST PETER FALK

Il ritorno di Colombo - Una ghigliottina per il Tenente Colombo, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 19 marzo 2018 alle ore 16.50. Una pellicola di genere giallo per la televisione del 1989 che è stata diretta da Leo Penn (Il Tenente Colombo - L'uomo dell'anno, le serie tv Un detective in corsia e Jake and Jason detectives) ed interpretata da Peter Falk (La storia fantastica, Invito a cena con delitto, Angeli con la pistola), Anthony Andrews (Il ritorno delle aquile, Fantasmi, Miss Marple - Sento i pollici che prudono) e Karen Austin (Il demone dei ghiacci, Gli strangolatori della collina, Cro Magnon - Odissea nella preistoria). Il film è il primo episodio dell'ottava stagione del Tenente Colombo, presentata in Italia come Il ritorno di Colombo e composta in totale da 4 film per la televisione, trasmessi in originale per la prima volta nel 1989 ed arrivati in Italia nel '91. Il ritorno di Colombo - Una ghigliottina per il Tenente Colombo viene di mandato in onda nel pomeriggio di Rete 4 di oggi, lunedì 19 marzo 2018. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL RITORNO DI COLOMBO, UNA GHIGLIOTTINA PER IL TENENTE COLOMBO, LA TRAMA DEL FILM

Max Dyson è un famosissimo prestigiatore che si è dato un nuovo scopo nella vita, smascherare finti medium e sentivi. Per lui la magia è solo un trucco e non è disposto a credere che alcune persone abbiano veramente dei doni paranormali. Finora è riuscito a smascherare tutti i sensitivi con cui si è scontrato. Elliot Blake vanta dei poteri telepatici ed è disposto a sottoporsi ad una prova organizzata da Dyson per dimostrarli. A questo esperimento è interessato anche il Governo, che vorrebbe sfruttare per fini militari i poteri telepatici di Blake. L'esperimento sembra riuscire alla perfezione e Blake esce vincitore dal confronto, tuttavia Dyson è convinto che il trucco ci sia, seppure ben nascosto. Comincia quindi a ragionare su tutte le dinamiche dell'esperimento, finchè non riesce a capire veramente come sono andate le cose. Dyson contatta quindi Blake per comunicargli che la mattina seguende lo sbugiarderà pubblicamente, facendogli perdere il ricco contratto appena sottoscritto con l'esercito. Quando i due si incontrano, a casa di Dyson, Blake riesce ad uccidere il rivale decapitandolo con una ghigliottina. Gli inquirenti sul luogo del delitto cominciano a pensare che si sia trattato di un suicidio oppure di un incidente con il pericoloso oggetto di scena, ma il Tenente Colombo, a capo delle indagini, non è affatto convinto da queste ipotesi. La sua tesi è che Dyson sia stato ucciso, e ben presto comincia a ronzare con il suo inconfondibile stile attorno a Blake.

© Riproduzione Riservata.