IL SEGRETO/ Il colpo di fulmine di Saul e Julieta: perché Prudencio non approva? (Anticipazioni 19 marzo)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 17 marzo: Saul continua a pensare a Julieta ma Prudencio lo mette in guardia sulle conseguenze delle sue azioni. Cosa nascondono?

19 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Si ricomincia con una nuova settimana di programmazione de Il Segreto, anche oggi in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:30. Si ripartirà dal primo incontro avvenuto tra Saul e Julieta, i nuovi splendidi protagonisti della nuova stagione della telenovela. Per entrambi si è trattato di un vero colpo di fulmine, anche se la giovane è sembrata quasi pentirsi di quanto accaduto. Saul invece sarà letteralmente ammaliato dalle grazie della nuova arrivata, pensando ripetutamente a lei. Il suo comportamento però non piacerà affatto a Prudencio che lo metterà in guardia: già in passato ha commesso un grave errore in amore e sa bene come sono andate le cose... I misteri nella vita dei due fratelli Ortega cominceranno quindi a balzare alle cronache (come ogni protagonista che si rispetti) e potrebbero causare presto più di qualche problema per la grande storia d'amore di questa stagione. Tanto più che Donna Francisca, fin dal primo incontro, non ha affatto gradito il comportamento di Julieta, fin troppo somigliante sotto ogni punto di vista all'odiata levatrice Pepa.

IL SEGRETO: MARCELA SI RIPRENDE

Mentre l'attenzione dei fan de Il Segreto è rivolta principalmente alle vicende di Saul e Julieta, con il loro colpo di fulmine, ci sarà spazio anche per la buona notizia relativa alle sorti di Marcela. La giovane, ancora priva di sensi dopo l'incidente accaduto nel bosco, darà qualche piccolo segno di miglioramento e comincerà a riprendersi. Matias si troverà al suo fianco, consapevole dei propri errori e deciso a porvi rimedio per il bene della moglie e del piccolo che porta in grembo. Sarà questo un nuovo inizio per la coppia? Beatriz sarà ancora amareggiata per quanto accaduto e, nonostante la delusione per quanto scoperto, Camila e Hernando saranno al suo fianco, decisi a sostenerla in questo difficile momento. Per questo, saranno i primi a sostenere il corteggiamento di Aquilino, sempre più presente nella vita e nell'attività di famiglia. Sarà questo l'inizio di una nuova storia d'amore?

