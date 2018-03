IN THE BLOOD/ Su Rete 4 il film con Gina Carano e Cam Gigandet (oggi, 19 marzo 2018)

In the Blood, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 19 marzo 2018. Nel cast: Gina Carano, Cam Gigandet e Danny Trejo, alla regia John Stockwell. La trama del film nel dettaglio.

19 marzo 2018 Cinzia Costa

il film action in prima serata su Rete 4

NEL CAST GINA CARANO

In the Blood, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 19 marzo 2018 alle ore 21,15. Una pellicola action che è stata diretta nel 2014 da John Stockwell, regista americano già noto per aver portato al successo film come Gli intrighi del potere - Nixon, Ritorno alla quarta dimensione, Un weekend da leone - Una gita da sballo e Christine - La macchina infernale. Nel 2016 ha diretto il film Kickboxer - La vendetta del guerriero. Il cast di protagonisti di in the Blood è composto da Gina Carano, Cam Gigandet, Danny Trejo, Luis Guzman e Stephen Lang. La protagonista femminile della storia è interpretata da Gina Carano, interprete cinematografica americana è nota come campionessa di pugilato nel 2009. La sua carriera da attrice è iniziata proprio al termine della sua esperienza sul ring con il film Blood and Bone ed è poi proseguita con Knockout resa dei conti, Fast and Furious 6 e Dead Pool. Ha inoltre preso parte al film Kickboxer La vendetta del guerriero, pellicola diretta dallo stesso regista di In the Blood. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IN THE BLOOD, LA TRAMA DEL FILM ACTION

Il film esordisce con la piccola Ava che assiste, in un primo momento impietrita, all'uccisione di suo padre, noto trafficante di Bridgeport freddato al petto da due uomini. Svegliatasì dal torpore riesce ad impugnare una pistola sparando alla cieca contro gli assassini del padre. Trascorrono circa 10 anni e quel giorno ha segnato per sempre la vita di Ava, che da allora è stata costretta a lottare contro le dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti. La vita sembra ad un tratto sorriderle quando incontra l'affascinenta Derek Grant. I due convolano a nozze e subito dopo lo sposalizio partono per la luna di miele. Atterrati ai Caraibi, dopo una serata trascorsa in un locale del posto dove Ava rimane coinvolta in una violente rissa, l'indomani i due neo sposini si preparano per partecipare ad una escursione nel bel mezzo della giungla. Ad un tratto il sostegno che regge Derek, in procinto di gettarsi nel vuoto lungo una zipline cede, facendo cadere l'uomo nel vuoto. Ava lo ritrova con gravi ferite ma cosciente, la donna chiama la polizia e i soccorsi che caricano Derek su un'ambulanza, ma poco dopo, non riesce più a rintracciarlo. Qualsiasi ospedale della zona nega di aver accolto l'uomo. La donna si rende conto che qualcosa non quadra e qualcuno ha volontariamente sabotato l'imbragatura del marito per poi farlo scomparire. Ava non avrà pace fino quando non ritroverà suo marito Derek.

© Riproduzione Riservata.