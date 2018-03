Il Commissario Montalbano/ Una faccenda delicata: su Rai 1 il film con Luca Zingaretti (oggi, 19 marzo 2018)

Questa sera, lunedì 19 marzo, alle 21.30 su Rai 1 va in onda in replica l'episodio "Una faccenda delicata", della decima stagione de "Il Commissario Montalbano".

Peppino Mazzotta e Luca Zingaretti

Alla regia Alberto Simoni

Lunedì 19 marzo 2018 torna in prima serata su Rai 1 “Il commissario Montalbano”, con la replica dell’episodio “Una faccenda delicata”. Il film tv, che andrà in onda a partire dalle 21.30, trae ispirazione da uno di romanzi di Andrea Camilleri e vede come protagonista Luca Zingaretti nei panni del commissario Salvo Montalbano, affiancato dal solito cast composto da Peppino Mazzotta Angelo Russo e Sonia Bergamasco. L'episodio, prodotto nel 2016, conta sulla regia di Alberto Sironi, che ha diretto tutte le puntate della celebre e fortunata serie. L’episodio “Una faccenda delicata” è andato in onda in prima tv il 29 febbraio 2016, sempre su Rai 1, conquistando 10.862.000 telespettatori pari al 39,06% di share. La Rai, dopo il grande successo della dodicesima stagione della serie, ha deciso di riproporre al pubblico gli episodi più belli delle stagioni passate.

Il Commissario Montalbano: Una faccenda delicata, la trama del film

In questa nuova avventura il commissario Montalbano si trova a dover affrontare un altro rompicapo, che metterà a dura prova le sue abilità investigative. Montalbano si trova in Liguria per alcuni giorni per trascorrere del tempo con la sua fidanzata Livia. Purtroppo il suo romantico soggiorno ha vita breve perché poco dopo viene contattato dal suo superiore che lo implora di fare ritorno in Sicilia. Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione dove ospitava i suoi clienti. Il caso, però, presenta delle singolarità: la donna settantenne era una prostituta, stranamente anche sposata, che svolgeva la sua mansione in un magazzino.

