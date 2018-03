Il nuovo Matrix/ Zak Penn svela alcuni segreti sul ritorno della saga delle sorelle Wachowski

Il nuovo Matrix, Zak Penn svela alcuni segreti sull'attesissimo ritorno della saga diretta dalle sorelle Wachowski. I fan sui social sono già scatenati e non vedono l'ora dell'uscita.

19 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Da tempo ormai si parla di un nuovo Matrix, con molti rumors e l'incertezza da parte del pubblico che vorrebbe capire meglio cosa accadrà in realtà. Il prodotto sicuramente sarà innovativo e Zak Penn, sceneggiatore, ha voluto smentire alcune delle voci che si erano sparse: "Non posso commentare nulla all momento su Matrix, tranne che affermare come le parole reboot e remake provengono da un articolo. Vi chiedo di smetterla di rispondere a notizie imprecise". Sicuramente Zak Penn ha avuto qualche difficoltà a pensare a Matrix, preso dalla promozione del nuovo film di Steven Spielberg, Ready Player One. Come riporta Bad Taste ha precisato: "Sto lavorando a MAtrix ora e adesso si trova in una certa fase. Non posso scendere troppo nei dettagli, ma posso solo dire che si tratta di un franchise che volevo disperatamente riportare al cinema. Ho tormentato la Warner per anni per convincerla a farlo e ora stiamo lavorando".

IL SUCCESSO DELLA SAGA

Il 1999 è un anno molto importante per il cinema, perché arriva un film che scuote e rivoluziona il modo di fare nel mondo della fantascienza: Matrix. La pellicola diretta dalle sorelle Wachowski ha avuto sicuramente un impatto devastante sul mercato tanto che in pochi anni sono arrivati due sequel. Nel 2003 sono usciti prima Matrix Reloaded e poi Matrix Revolutions che hanno avuto un buon riscontro, ma che hanno un po' deluso i puristi del primo capitolo della saga. Nel 2003 è uscito anche un film d'animazione dal titolo Animatrix che ha visto alla regia Peter Chung, Andrew Jones, Yoshiaki Kawajiri, Takeshi Koike, Mahiro Maeda, Kogi Morimoto e Shinchiro Watanabe. Negli anni il marketing della serie ha preso piede anche per quanto riguarda il mondo dei videogiochi anche se c'è da dire che dal 2005 in poi il tutto si è un po' fermato con la paura di rovinare un prodotto praticamente perfetto.

