Isola dei Famosi 2018 / Tempo di bilanci per Bianca Atzei e Jonathan Kashanian (19 marzo)

A un giorno dalla nona puntata dell’Isola dei Famosi 2018, alcuni naufraghi hanno tirato le somme della loro avventura honduregna. Ecco il filmato del loro lungo sfogo…

19 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Daniele Bossari

L’Isola dei Famosi 2018 si avvia ormai alle fasi conclusive e, in vista dell’ormai imminente finale di stagione, alcuni naufraghi hanno già iniziato a tirare le somme della loro straordinaria avventura honduregna. Fra questi c’è anche Jonathan Kashanian, che in nomination assieme a Simone Barbato e Marco Ferri, ammette di essere pronto a porre fine al suo viaggio per fare ritorno in Italia: “Ho pensato, ma pensa se esco che bello, esco verso la fine!”. A contrapporsi al suo pensiero, invece Bianca Atzei, che dopo aver lasciato alle spalle il peggio, sa che ogni naufrago è meritevole di arrivare alla tanto ambita finale: “non avrei pensato di riuscirci, di potercela fare (..) adesso ho visto che sono arrivata fino a questo punto: ho la forza di farcela fino alla fine, voglio! Se no che senso ha? Sarei andata via molto prima...”. A questo link il video del confronto fra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian.

LE SORTI DEI TRE NOMINATI

Manca ormai un giorno alla nona puntata dell’Isola dei Famosi 2018, un appuntamento che si preannuncia imperdibile e che vedrà uno dei tre nominati di questa settimana approdare sull’Isola che non c’è. Nel corso dell’ultima settimana, infatti, Jonathan Kashanian, Marco Ferri e Simone Barbato si sono sfidati al televoto per scoprire chi fra loro merita di restare in Honduras; tuttavia, colui che dovrà abbandonare l’isola, lascerà i suoi compagni di avventura per sbarcare sulla misteriosissima isola che non c’è, dove esattamente da sette lunghi giorni due concorrenti, Elena Morali e Rosa Perrotta, continuano a vivere la loro avventura honduregna indisturbate. Qui, il naufrago eliminato potrebbe scegliere di lasciare per sempre il reality o continuare la sua avventura sfidando una delle due attuali concorrenti, ma quale sarà la decisione finale del pubblico di Canale 5?

ELENA MORALI E ROSA PERROTTA IN CRISI

Per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018, quella appena trascorsa è stata una settimana molto complicata. Sull’Isola che non c’è, in particolare, Rosa Perrotta ed Elena Morali si sono lasciate sopraffare dalle pessime condizioni atmosferiche, che hanno reso del tutto impossibile l’accensione di un fuoco. L’assenza di un falò ha reso difficoltosa la preparazione dei pasti e le due naufraghe, di fronte alle nuove problematiche, hanno deciso di arrendersi e aspettare delle migliori condizioni meteorologiche. Pioggia a parte, le due concorrenti dell’Isola che non c’è hanno avuto la possibilità di sfruttare la lunga settimana per conoscersi un po’ meglio: è così che sono riuscite a instaurare un’amicizia molto solida e una complicità tutta al femminile, che no ha evitato loro di scagliarsi contro cole i che considerano come la cattiva della situazione, Alessia Mancini, e definiscono come “un’egoista e opportunista”. Negli ultimi giorni, infatti, non sono passate inosservate le dichiarazioni delle due naufraghe, che hanno accusato la loro ex compagna di avventura di essere una “frustrata” che “ha qualche fallimento nella vita.

LO STATO D'ANIMO DI MARCO FERRI DOPO LA NOMINATION

Marco Ferri, peor dell’ultima puntata dopo una piccola scorrettezza nel gioco che avrebbe stabilito il mejor della settimana, è sembrato particolarmente sottotono a una sempre più curiosa Francesca Cipriani, che in un momento di relax dalle faccende dell’Isola dei Famosi 2018 ha cercato di saperne di più. Lui, però, ha confermato di sentirsi “da Dio!” soprattutto dopo aver realizzato al meglio la prova che lo ha visto calarsi nei panni di un simpatico maggiordomo: tuttavia, a turbarlo è l’assenza degli isolani già fuori gioco, con i quali il concorrente avrebbe preferito continuare l’avventura honduregna. “Soffro un po’ la mancanza di tanta gente con la quale andavo d’accordo e che è uscita, però è inevitabile! Talmente tanti sforzi e sacrifici che ognuno di noi ha fatto che non mi lascio abbattere, nel senso che poi sono tutte persone che vedrò fuori e che sono contento di aver conosciuto in ogni caso!”

