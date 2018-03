Isola dei Famosi su Rai2/ Simona Ventura ‘scippa’ la conduzione ad Alessia Marcuzzi? I dettagli della resa

Isola dei Famosi su Rai2, Simona Ventura ‘scippa’ il programma ad Alessia Marcuzzi? I dettagli della resa e le possibilità di Magnolia ai ferri corti con Mediaset.

19 marzo 2018 Valentina Gambino

Simona Ventura pronta per L’Isola su Rai2?

Il canna-gate dell’Isola dei Famosi 2018, ha portato talmente tanto scompiglio che probabilmente, sarà difficile vedere la nuova edizione del reality show ancora su Canale 5. Del resto, si vocifera anche che Mediaset e Magnolia siano un poco ai ferri corti. Ma non finisce qui. Il buon Alberto Dandolo, tra le pagine del settimanale Oggi ha fatto sapere: “Si mormora che l’Isola dei Morti di Fama il prossimo anno riemigrerà su Rai 2. Chi la condurrà? Ah, non saperlo…”. Sarà vero? L’ipotesi appare più che plausibile, specie dopo le problematiche sollevate da Eva Henger che ha accusato in diretta TV, Francesco Monte di aver fumato della marijuana. Presto quindi, ci potrebbe essere oltre che il cambio di canale anche quello della conduttrice. Con il Grande Fratello affidato a Barbara d’Urso (cliccate qui per i gustosissimi dettagli) e la sua edizione Vip condotta da Ilary Blasi, cosa farà Alessia Marcuzzi? Tra le ultime indiscrezioni, si parla anche del suo comportamento la scorsa puntata (rimproverando aspramente Eva Henger) che non sarebbe affatto piaciuto ai piani alti dell’azienda.

Analizzando tutti i dettagli quindi, il cambio di “casa” dell’Isola dei Famosi, appare più che plausibile. Tra le possibili conduttrici, il nome che più è emerso appare quello di Simona Ventura, acclamatissima anche dagli ex isolani. Proprio la conduttrice di Chivasso, aveva lanciato le prime fortunatissime edizioni andate in onda sulla seconda rete Rai. "Sarebbe opportuno che a condurre l’Isola torni Simona Ventura: quando c’era lei le puntate erano movimentate", ha dichiarato Flavia Vento tra le pagine di Novella 2000. Della stessa opinione anche Paola Caruso (nonostante abbia partecipato all'edizione condotta da Alessia): "Io adoro Simona! La Marcuzzi è bravissima, ma Simona rappresenta questo reality più di chiunque altro". L’Isola dei Famosi il prossimo anno su Rai2 condotta da Simona Ventura? Mica male! Attendiamo dettagli con tanta (ma proprio tanta) ansia.

