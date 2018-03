Kate Middleton in verde per San Patrizio/ Il look della Duchessa: in forma smagliante nonostante il pancione

Kate Middleton in verde per San Patrizio, il look della Duchessa: in forma smagliante nonostante il pancione, ecco cosa è successo durante la parata insieme a William.

19 marzo 2018 Valentina Gambino

Kate Middleton

Da sempre, i look di Kate Middleton fanno tendenza, sia nel Regno Unito che in ogni parte del mondo. Un cappottino verde indossato durante San Patrizio per rispettare la tradizione ed infatti, ha già fatto il giro della rete diventando virale. La Duchessa in occasione del Saint Patrick Day, si è vestita di verde sfoggiando un sorriso niente male. Il Duca e la Duchessa sono stati ospiti della consueta parata militare dei 350 soldati membri della “Irish Guards” del battaglione di stanza a Hounslow, a ovest di Londra. Il colore simbolo di San Patrizio è stato prontamente vestito da Kate con indosso un soprabito che porta la firma di Catherine Walker a cui ha associato anche un collo di pelliccia (rigorosamente sintetico) e scarpe con tacco largo firmate Tod’s, uno dei modelli più confortevoli tra tutte le calzature della Duchessa. Del resto, con il pancione tanto evidente, appare normale che la Middleton voglia indossare scarpe comode in grado di affaticarla il meno possibile stando in piedi per svariato tempo.

Il San Patrizio di Kate: in verde per la parata

Nonostante il pancione di Kate si cresciuto molto, appare incredibile come la Duchessa abbia mantenuto una forma davvero smagliante. Proprio lo stesso capottino verde, era già stato indossato dalla Middleton in occasione del tour istituzionale in Svezia e Norvegia. Durante la parata, come tradizione vuole, la moglie di William ha ricevuto un cesto di trifogli da spartire. Poi durante l’evento, ha avuto anche l’occasione di carezzare Domnhall, il meraviglioso cane che ormai da sei anni è la mascotte ufficiale delle guardie e della parata. Durante il brindisi invece, mentre il marito William si è gustato una rinfrescante birra (come da tradizione inglese) Kate ha brindato sorseggiando solo dell’acqua frizzante. Secondo ciò che riporta Daily Mail, pare che la Duchessa sia già alle prese con un 2018 carico d’impegni ed infatti, sono in questi due mesi ha dovuto prendere parte a 38 impegni ufficiali: “Incinta al settimo mese di gravidanza, Kate ha avuto fino ad ora un calendario pesante. La Duchessa, tra l’altro, ha anche dovuto affrontare un tour istituzionale in Svezia e Norvegia fine gennaio scorso. Questa è stata una settimana molto impegnativa per lei, con visite al Royal College of Obstetricians e Gynecologists e all’ospedale di St. Thomas, oltre alla partecipazione al convegno per la Royal Foundation. La Duchessa ha completato tre volte in più gli impegni rispetto all’anno scorso: nei primi due mesi del 2017 ha infatti partecipato a 11 eventi pubblici mentre quest’anno 38".

