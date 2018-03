LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini ricordano Pino Daniele

Oggi, lunedì 19 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

19 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

La vita in diretta su Rai 1

Oggi, lunedì 19 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova settimana de La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini e che tiene compagnia dal lunedì al venerdì nel pomeriggio. Barbara di Palma, inviata del programma, ha rivelato tramite Twitter di essere in viaggio verso Matera: “Come sapete oggi sarebbe stato il compleanno di Pino Daniele. Io e il regista Giorgio Borgogno stiamo andato a Matera dove questa sera si terrà un concerto tributo in suo onore. Restate con noi, ci vediamo più tardi a La vita on diretta”, ha detto in un video pubblicato sul suo profilo. Il post dell’inviata lascia immaginare che oggi su Rai 1, nel corso della diretta, non mancherà un omaggio all’artista napoletano scomparso tre anni fa che oggi avrebbe festeggiato 63 anni oltre che l’onomastico. Barbara Di Palma e Giorgio Borgogno sono a Matera dove questa sera alle 21.00 presso l’Auditorium Gervasio si terrà il concerto tributo “Napule è”.

L’omaggio a Pino Daniele

Sul palco Enzo Gragnaniello, le percussioni di Tony Esposito, il piano e la voce di Mario Rosini, la chitarra di Martino De Cesare, il basso di Daniele Brenca, la batteria di Francesco Lomagistro e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Renato Serio. Il concerto sarò guidato dalla voce narrante e dalle immagini curate da Giorgio Verdelli, vincitore ai Nastri d’argento per il suo docu-film “Pino Daniele – Il tempo resterà”. Anche a Napoli si ricorderà Pino Daniele con il concerto “Je sto vicino a te”, voluto dal fratello Nello in collaborazione con il Comune di Napoli. Il prossimo 7 giugno, invece, allo Stadio San Paolo di Napoli si terrà il concerto evento “Pino è”, ideato da Ferdinando Salzano, manager dell’artista. Tra gli artisti che renderanno omaggio a Pino Daniele, sono stati confermati: Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Mario Biondi, Francesco De Gregori, Elisa, Emma, Giorgia, Jovanotti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti e Giuliano Sangiorgi.

© Riproduzione Riservata.