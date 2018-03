Lite Francesca Cipriani vs Stefano De Martino/ Isola dei Famosi 2018, la prova va male e lei sbotta

Francesca Cipriani infuriata, litiga con Stefano De Martino a causa della nuova prova del migliore all'Isola dei Famosi 2018. "Non è giusto, volevo almeno provare"

19 marzo 2018 Anna Montesano

Francesca Cipriani

Francesca Cipriani continua ad essere una delle grandi protagoniste di questa edizione dell'Isola dei Famosi. La naufraga è riuscita a conquistare il pubblico con il suo essere "sopra le righe" ma non le è altrettanto riuscito di conquistare il ruolo di migliore del gruppo. Finora Francesca non è riuscita a vincere alcuna prova, finendo anzi molto spesso ad essere la peggiore, subendo varie penalizzazioni. Così è capitato anche oggi, quando però la Cipriani è sbottata prendendosela addirittura con Stefano De Martino. La prova del Mejor di questa settimana è basata sull'equilibrio: i naufraghi hanno dubito mettere una ciotola piena d'acqua sul capo e attraversare un percorso ad ostacoli senza la possibilità di aiutarsi con le mani nel tenere in piedi la ciotola, pena - appunto - l'essere il peggiore della settimana.

Francesca Cipriani infuriata con Stefano De Martino

Solo due passi sono bastati a Francesca Cipriani per far perdere l'equilibrio alla ciotola, salvata dalle mani della naufraga mentre era in procinto di cadere. Ma le regole sono regole, così l'inviato Stefano De Martino la ferma subito. “Non ho toccato la scodella con le mani”, protesta allora Francesca, senza fermarsi di fronte allo stop di Stefano che la richiama ancora una volta all'ordine e quindi a lasciare la gara. “Adesso basta, così non è giusto!”, sbotta infine la Cipriani, lasciando stizzita la gara e tornando sulla spiaggia. Una volta poi tornati sull'Isola, in confessionale ammette: “Volevo almeno provare a portare a termine il gioco. Ma non mi è stato permesso!"

