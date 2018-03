Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne, la paura del corteggiatore: Luigi si porterà via Sara Affi Fella?

A Uomini e Donne Lorenzo Riccardi farà una vera e propria scenata di gelosia dopo aver visto il bacio tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Il tronista minaccerà di andare via.

19 marzo 2018 Redazione

Lorenzo Riccardi

La puntata di oggi, lunedì 19 marzo, del trono classico di Uomini e Donne riserva qualche dispiacere per Lorenzo Riccardi, il corteggiatore più discusso del programma. Viene mandata in onda l’esterna di Sara Affi Fella con Luigi Mastroianni, che si conclude con un dolce bacio tra i due. In studio Lorenzo dice che ciò che ha visto è troppo e che Sara ha giocato sporco presentando Luigi alle amiche (che fanno il tifo per il siciliano) e portandolo al suo paese. Quello che ha visto gli ha fatto troppo male e Sara non l’ha portato nemmeno in esterna, per questo decide di andarsene. Sara mostra una certa indifferenza alla reazione del ragazzo e non esce a riprenderlo perché ha fatto già abbastanza per lui, nonostante tutte le sue indecisioni. Maria De Filippi invita Lorenzo a rientrare e a spiegare meglio il motivo per il quale si vuole eliminare. La conduttrice rivela che il ragazzo le ha confessato di essere “pazzo” di Sara. Lorenzo, però, afferma che se dovesse essere la scelta di Sara dirà di no e che la tronista ha paura di innamorarsi di lui.

Lorenzo ha paura di Luigi

Sui social, non sono pachi i fan che “shippano” la coppia Sara-Lorenzo: “Lorenzo ha completamente perso la testa per Sara raga non lo recuperiamo più. Sara mi raccomando, che non sia un palo” e “Se Sara non sceglie Lorenzo sarà perché dopo il bacio lui ha detto ancora che è confuso (anche se per ripicca) spingendola tra le braccia di Luigi, e lei non si fida più. Ma il cuore le urla Lorenzo dalla prima puntata”, commentano due utenti su Twitter. Grande attesa anche per la reazione di Lorenzo al bacio tra Sara e Luigi: Sto aspettando la scenata di gelosia di Lorenzo come si aspetta l’estate in pieno inverno a -10 gradi”. Per quanto riguarda Nilufar Addati, invece, è definitivamente chiusa la conoscenza con Lorenzo. La tronista ormai lo considera un pagliaccio e non ha più interesse per lui. Secondo quanto anticipato dal sito Il vicolo delle News Lorenzo era agitatissimo durante la registrazione e parlando con Raffaella Mennoia avrebbe detto: “Ho un nervoso addosso… tanto Luigi se la porta via”.

