LORY DEL SANTO VS ROCCO PIETRANTONIO/ Scoop a Pomeriggio 5: "Lei lo ha tradito con Giovanni Conversano"

Lory Del Santo vs Rocco Pietrantonio, nuovo attacco: “Cosa è successo ai tuoi capelli?”. Il caso a Pomeriggio 5: la showgirl e l'ex fidanzato tornano a lanciarsi accuse

19 marzo 2018 - agg. 19 marzo 2018, 18.17 Silvana Palazzo

Lory Del Santo vs Rocco Pietrantonio a Pomeriggio 5

Nello studio di Pomeriggio Cinque, nella puntata in onda oggi, Barbara D'Urso mette ancora una volta faccia a faccia Lory del Santo e l'ex Rocco Pietrantonio. Stavolta si parte dall'anticipazioni del numero di Nuovo in edicola da giovedì, che svela la frecciatina inviata dalla Del Santo e Pietrantonio sul ciuffo e sul fatto che sia cresciuto così, improvvisamente. Il paparazzo Alan Fiordelmondo però lancia in diretta lo scoop: "Abbiamo foto e video del tuo tradimento con Giovanni Conversano. È stata una cena romantica ed c'è stato più di un bacio. Dopo sei stata nel suo appartamento". In onda va anche la foto del bacio, ma la Del Santo nega: "Era il suo compleanno, non ci siamo baciati, lui sicuramente può confermare. È stata l'unica sera che sono uscita con lui". In studio però non tutti sono convinti di questa versione; lo stesso Pietrantonio dichiara che non sapeva di questa uscita tra i due. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LE INSINUAZIONI DI LORY DEL SANTO

Continua il botta e risposta a distanza tra Lory Del Santo e Rocco Pietrantonio. Tra i due è finita da tempo, ma ora sono tornati a punzecchiarsi. Lui tra le altre cose ha attaccato Marco Cucolo, il nuovo fidanzato di lei. La showgirl invece ha replicato con ironia: «Devo dire che gli sono cresciuti i capelli nel tempo che non ci siamo visti». Lory Del Santo ha lanciato insinuazioni in merito ad eventuali trattamenti a cui potrebbe essersi sottoposto l'ex. Se ne parlerà a Pomeriggio 5, programma nel quale la showgirl è spesso presente e dove peraltro sono andate in scena le sue battaglie. «Un uomo che non lavora e viene mantenuto dalla donna che lavora non può pretendere il piatto pronto in tavola, deve collaborare», dichiarò Lory Del Santo a Domenica Live confrontandosi con Rocco Pietrantonio, il quale l'ha accusata di averlo tradito quando stavano insieme. Un'accusa che lei ha respinto con forza: «La nostra relazione è finita perché tu eri geloso di persone che c’erano prima di te hai reso la vita impossibile. Se vuoi stare vicino a una donna, impari a rispettarla e a rispettare i suoi figli».

LORY DEL SANTO VS ROCCO PIETRANTONIO A POMERIGGIO 5

Quali nuove accuse verranno lanciate oggi a Pomeriggio 5? Barbara d'Urso ha annunciato che tornerà ad occuparsi di Lory Del Santo e Rocco Pietrantonio. Non ci sarà però un confronto diretto, come quello che è andato in scena nelle settimane scorse a Domenica Live. «Tu sei solo frustrato perché non sei riuscito a sfondare. Ti ho sempre rispettato, ho sempre pensato che avessi del talento ma anche che la tua pigrizia abbia ucciso la tua carriera», le pesanti accuse che la showgirl ha rivolto all'ex fidanzato. Non le è passata inosservata pure la crescita dei capelli, quando però glielo ha fatto notare Rocco Pietrantonio ha replicato con ironia: «Anche a te sono cresciute delle cose, nonostante l'età». Un'ironia che non è piaciuta a Lory Del Santo, che però ha sorvolato e confermato sorridendo: «Mi sono rifatta». Prepariamoci, dunque, ad una nuova “puntata” del Del Santo e Pietrantonio show.

© Riproduzione Riservata.