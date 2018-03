Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne: finalmente arriva il bacio con Sara Affi Fella

Nella puntata di oggi, lunedì 19 marzo, del trono classico di Uomini e Donne verrà mandata in onda l'esterna con il primo bacio tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni.

19 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Luigi Mastroianni

Oggi, lunedì 19 marzo, a Uomini e Donne Luigi Mastroianni avrà la sua rivincita. Il corteggiatore di Sara Affi Fella, che aveva lasciato il programma dopo aver visto il bacio appassionato tra la tronista e Lorenzo Riccardi, è tornato in studio dopo la visita della ragazza. Nella scorsa puntata Luigi, rientrando in studio, aveva però detto che non avrebbe più fatto dimostrazioni alla tronista, che ha così deciso di agire. Nell’esterna di oggi, Sara porta Luigi al suo paese Venafro e gli fa vedere il liceo nel quale ha studiato. Poi, in un bar, gli presenta le sue migliori amiche: le ragazze sperano che lei scelga Luigi, secondo loro Lorenzo non è adatto a Sara. I due si spostano poi sulla riva di un fiume: Sara lo invita a “smollarsi, mentre Luigi sostiene che lei dovrebbe agire di più. E così scatta il bacio. L’esterna tra i due fa perdere le staffe a Lorenzo Riccardi: il corteggiatore accusa la tronista di avere scelto la via più facile, perché ha una paura innamorarsi di lui. Sara però decide di ballare con Luigi.

Il popolo del web fa il tifo per Luigi

Sui social c’è grande attesa per la puntata di oggi di Uomini e Donne: “Non vedo l’ora di vedere il bacio tra Luigi e Sara” e “Durante l’esterna di Sara e Luigi guarderò soltanto il quadratino per osservare attentamente Lorenzo”, commenta un utente curioso di scoprire la reazione del rivale di Mastroianni. Nella puntata di oggi, Luigi, prende anche le difese di Niludar Addati, accusata da Lorenzo di non essere andata a riprende Giordano, davvero interessato a lei. Stando ad alcune anticipazioni della registrazione, Luigi ha preso le difese della tronista, suscitando l’approvazione del web: “Lorenzo che si intromette mentre Nilufar parla con Giordano e Luigi che gli fa: "se dici che non ti interessa basta,lasciala stare" #uominiedonne” e “Sotto a un altro treno per Luigi che difende Nilufar da Lorenzo perché la brotp con giordano è troppo forte”, hanno scritto due utenti su Twitter.

