MATO GROSSO/ Su La7 il film con Sean Connery e Lorraine Bracco (oggi, 19 marzo 2018)

Mato Grosso, il film in onda su La7 oggi, lunedì 19 marzo 2018. Nel cast: Sean Connery, Lorraine Bracco e Jose Wilker, alla regia John McTiernan. La trama del film nel dettaglio.

19 marzo 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su La7

NEL CAST SEAN CONNERY

Mato Grosso, il film in onda su La7 oggi, luned 19 marzo 2018 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica del 1992 che è stata diretta da John McTiernan (Trappola di cristallo, Predator, Caccia a Ottobre Rosso) ed interpretata da attori di grande successo come Sean Connery (Agente 007 - Missione Goldfinger, Highlander - L'ultimo immortale, Indiana Jones e l'ultima crociata), Lorraine Bracco (Quei bravi ragazzi, Ritorno dal nulla, la serie tv I Soprano) e Jose Wilker (Donna Flor e i suoi due mariti, Giovanni Improtta, Bye bye Brazil). Mato grosso è stato già visionato parecchie volte sugli schermi italiani e viene riproposto questa serata su La7 per intrattenere il pubblico della prima serata. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MATO GROSSO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Robert Campbell (Sean Connery) è un ex medico che da diversi anni si è trasferito nella Foresta Amazzonica e ha rotto ogni contatto con la civiltà. Una società farmaceutica invia però la ricercatrice Rae Crane (Lorraine Bracco) nella foresta pluviale per ritrovare il dottore e scoprire alcuni particolari su una cura per il cancro messa a punto da Campbell lavorabndo a stretto contatto con gli indios. La giovane ricercatrice riesce facilmente a trovare le tracce del dottore, ma quando i due si incontrano Robert rifiuta di andare con lei e scaccia la ragazza. Rae però si rifiuta di tornare in America senza di lui, è stanca e ha percorso tantissima strada, per cui non si accontenterà facilmente di un no. Rae riesce a convincere il burbero scienziato ad ospitarla al villaggio dove lui vive insieme ad una tribù di indios. Ben presto la donna apprende che Campbell sta mettendo a punto una cura quasi miracolosa per il cancro, i cui principi attivi derivano da alcuni fiori presenti nella foresta. La dottoressa assiste di persona alla guarigione di un giovane indio malato e si convince dell'effettiva efficacia del farmaco di Campbell. Fra i due intanto l'astio iniziale è ormai scomparso per lasciare il posto ad un'amicizia sempre più affettuosa che potrebbe portare a qualcosa di più profondo. Il villaggio indio però è in pericolo, a causa di speculatori senza scrupoli che stanno distruggendo la Foresta Amazzonica.

© Riproduzione Riservata.