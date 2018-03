Massimo Giletti, Non è l'Arena/ La pornostar Michelle Ferrari e i privè, l’affondo su Renzi

Un'altra puntata ricca di colpi di scena, discussioni ed esclusive per Massimo Giletti che trasforma il suo Non è l'Arena in uno studio a luci rosse, o quasi. Ecco cosa è successo

19 marzo 2018 Hedda Hopper

Massimo Giletti

Puntata movimentata quella di ieri sera di Non è l'Arena. Massimo Giletti è tornato in prima serata con una nuova serie di colpi di scena e rivelazioni che oggi impazzano sui social e sui siti dedicati. Momenti piccanti e divertenti che ancora una volta hanno confermato la bravura di Massimo Giletti nel sistemare alcune situazioni che rischiano di sbrodolare sporcando la sua immagine e quella dei suoi programmi. Anche ieri sera Non è l'Arena è stato un successo a cominciare dalla presenza del suo ospite d'onore, Marco Travaglio, attraverso il quale ha lanciato la sua stoccata alla situazione politica attuale in Italia e, soprattutto, a Matteo Renzi di cui è passata l'immagine che lo mosta in tuta viola e pronto per un allenamento di tennis: “Giocare a tennis, fingere di disinteressarsi, fingere che facciano tutto gli altri. Ti sembra una strategia seria? Non è credibile secondo me”.

SERATA MOVIMENTATA PER MASSIMO GILETTI

Ma la politica non è stato il solo argomento visto che ospite in studio c'era anche l’attrice di film per adulti Michelle Ferrari. La donna si è raccontata senza mezze misure al conduttore che è finito per essere vittima delle sue battutine soprattutto quando ha dovuto ammettere, vero o falso che sia, di non conoscere i club privè. La Ferrari scherza con lui al grido di: “Dobbiamo fare qualcosa” e lui non si tira indietro: “Dobbiamo provvedere, queste lacune vanno colmate… Mi dà i compiti. All’una di notte torno a casa e comincio a studiare”. Cos'altro succederà in questa sua trasmissione ma, soprattutto, cosa ne penseranno i vertici Rai dell'occasione persa lasciandolo andare via?

