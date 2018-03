NELL'ANNO DEL SIGNORE/ Su Iris il film con Nino Manfredi e Alberto Sordi (oggi, 18 marzo 2018)

Nell'anno del Signore, il film in onda su Iris oggi, lunedì 19 marzo 2018. Nel cast: Alberto Sordi, Nino Manfredi e Claudia Cardinale, alla regia Luigi Magni.

19 marzo 2018 Cinzia Costa

il film storico in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE ALBERTO SORDI

Nell'anno del signore, il film in onda su Iris oggi, lunedì 19 marzo 2018 alle ore 21.00. Una pellicola storica del 1969 che è stata diretta da Luigi Magni (In nome del Papa Re, State buoni se potete, In nome del popolo sovrano) ed interpretata da Alberto Sordi (I vitelloni, Un americano a Roma, Il marchese Del Grillo), Nino Manfredi (C'eravamo tanto amati, Pane e cioccolata, La ballata del boia), Claudia Cardinale (C'era una volta il West, Otto e mezzo, La pantera rosa) e Ugo Tognazzi (Il vizietto, La grande abbuffata, Amici miei). La trama del film è basata su un fatto realmente accaduto, la condanna a morte di due uomini affiliati alla carboneria all'inizio del XIX secolo. Ma vediamo insieme come si svolge la trama del film nel dettaglio.

NELL'ANNO DEL SIGNORE, LA TRAMA DEL FILM STORICO

Nel 1825, Papa Leone XII governa Roma con autorità indiscussa e con metodi militari, i cittadini sono costretti a rispettare un rigido coprifuoco e gli ebrei non possono uscire dal Ghetto e vengono continuamente vessati. Il Papa non riesce però a mettere fine alle riunioni clandestine della carboneria, un'associazione che intende organizzare una rivolta ed instaurare a Roma un governo popolare. Filippo Spada è un affiliato alla carboneria ma ha molti scrupoli di coscienza a causa di un figlio malato. Rivela quindi al suo confessore alcuni segreti dell'associazione. Due carbonari si incaricano quindi di ucciderlo, ma l'uomo riesce per caso a sopravvivere, benchè gravemente ferito e a denunciarli alla polizia. I due carbonari vengono quindi arrestati e dopo un processo rapido quanto sommario vengono condannati alla pena capitale. I carbonari condannati possono contare solo su una coppia di amici, il ciabattino Cornacchia (Nino Manfredi) e la sua compagna ebrea Giuditta (Claudia Cardinale), che intendono aiutarli pur non condividendo le loro idee radicali. Cornacchia è in realtà Pasquino, l'autore di messaggi anticlericali che periodicamente pubblica affiggendoli ad una statua. Anche lui è ricercato dalla polizia pontificia, ma nessuno è ancora riuscito ad identificarlo. Cornacchia, ben sapendo di condannarsi a morte, chiede al Cardinal Rivarola (Ugo Tognazzi), capo della polizia, di liberare i due condannati. In cambio gli consegnerà Pasquino. Il Cardinale però è già a conoscenza dell'identità di Pasquino e intende catturare anche Cornacchia con uno stratagemma.

