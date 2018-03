Nicolò Fabbri/ Uomini e donne, il corteggiatore si elimina

Nella puntata di oggi, lunedì 19 marzo, del trono classico di Uomini e Donne Nicolò Fabbri decide di eliminarsi. Il corteggiatore criticato da Sara Affi Fella.

19 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Nicolò Fabbri

Nella puntata di oggi, lunedì 19 marzo, del trono classico di Uomini e Donne assisteremo a un nuovo addio. Se settimana scorsa erano stati ben due i corteggiatori di Nilufar Addati - Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari -a lasciare lo studio, questo pomeriggio assisteremo all’uscita di Nicolò Fabbri, ex corteggiatore di Sabrina Ghio che alla fine scelse Nicolò Raniolo. Nicolò e Sara si erano conosciuti durante la scorsa edizione di Temptation Island e la tornita aveva poi chiesto alla redazione di “convocare” il ragazzo alla sua corte. Ma nelle ultime settimane Sara aveva iniziato a nutrire qualche dubbio nei confronti di Nicolò, che non aveva mostrato alcuna reazione dopo il tanto discusso bacio con Lorenzo Riccardi che aveva portato Luigi Mastroianni a lasciare il programma. Nella puntata di oggi Nicolò Fabbri si è auto-elimina dicendo che non è scattata quella scintilla che sperava scattasse. La tronista reagisce male e lo attacca duramente: “Sei falso… una volta che non ti porto in esterna te ne vai”.

Il corteggiatore non ha convinto

L’ormai ex corteggiatore ha così commentato su Instagram la sua uscita di scena: “Più vado avanti nella vita e più mi rendo conto che la gente ama sentirsi dire solo ciò che vuole sentirsi dire, a discapito della verità che purtroppo serve a ben poco e non viene mai apprezzata”. A onor del vero, il popolo del web non ha mai provato molto simpatia per Nicolò Fabbri, molti fan del programma su Twitter hanno ribadito di trovare “finto” il corteggiatore: “Secondo me Nicolò Fabbri piange a comando” e “Nicolò Fabbri recita da Dio”. E ancora: “Nicolò Fabbri a me dà ZERO sensazioni e mi sembra di un falso unico, non mi piaceva per niente con Sabrina e non mi piace per niente con Sara” e “Nicolò Fabbri non mi fido e non mi fiderò mai di te... Hai scritto in fronte business fin dal trono di Sabrina”, sono i duri commenti riservati al ragazzo.

