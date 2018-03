PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 19 marzo 2018 a LatteMiele: Ariete recupero a metà, Cancro che offerte!

Oroscopo, oggi lunedì 19 marzo 2018, di Paolo Fox. Previsioni segno per segno: recupero ma solo a metà per l'Ariete, il Cancro pronto a valutare delle offerte.E gli altri segni?

19 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 19 MARZO 2018

Ora andiamo a vedere i segni zodiacali dell'oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio, partendo da Ariete e Vergine. Ariete: sono delle giornate di recupero parziale per i nati sotto questo segno. Qualcosa si muove, oppure si possono cambiare dei ruoli. Infatti vi sono dei progetti in cantiere oppure si sta organizzando qualcosa che poi porterà vantaggi nella seconda parte dell'anno. Rispetto al passato sono accadute delle cose che comunque ora possono portare a degli esiti. Una cosa che non si sopporta è il non sapere cosa fare. Molti hanno stabilito di raggiungere nuovi obiettivi. In amore vi è una grande disponibilità. Vergine: Marte ha iniziato un transito buono nel segno in questione. Vi è un grande aumento della sensualità nelle relazioni personali. Questa quindi è una settimana positiva. Attenzione a non criticare troppo anche e soprattutto verso sé stessi, serve invece carica e voglia di reagire.

RECUPERO A METÀ PER L'ARIETE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni che si possono considerare né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox. Stelle ambigue per il segno del Cancro che deve fare attenzione alle offerte e a non essere sedotto da qualcuno. Si rischia però di vivere delle situazioni non facili da gestire soprattutto quando si deve prendere una scelta con rapidità e tempismo. Non si ama molto il cambiamento e quindi a volte si rimane un po' fermi. Recupero per l'Ariete che si può considerare solo parziale. C'è qualcosa che si muove, ma il cielo non convince del tutto. Sarebbe meglio fare attenzione a come ci si muove, perché il rischio è quello di complicarsi molto rapidamente la vita con errori che portano a grosse conseguenze. Tensioni per i Pesci che in questa settimana sono in un momento di difficoltà. Ci saranno delle proposte nelle prossime ore a questioni che regalano da tempo incertezze. E' il tempo di agire.

BILANCIA IN CERCA DI SERENITÀ, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, lunedì 19 marzo 2018, parte dai segni top e flop seguendo quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle. La Bilancia cerca ormai da tempo un po' di serenità, ma non riesce a trovarla né in famiglia né in amore e questo potrebbe diventare un problema. Momento importante per il Leone che vuole chiudere le situazioni da considerarsi non positive e che creano preoccupazione. Per l'estate arriveranno nuovi progetti che potrebbero portare a situazioni decisamente interessanti. Stelle importanti per la Vergine che ha un buon transito di Marte nel segno. Questo può portare a migliorare anche le situazioni interpersonali, attenzione agli incontri. Finalmente marzo si sta per concludere per il segno del Capricorno che vive un po' in difficoltà. C'è bisogno di prendere delle decisioni, evitando di ritrovarsi sempre a vivere nell'incertezza di alcune cose che si potevano fare e non sono state fatte.

