PIO E AMEDEO / Il ritorno di Emigratis: "Toccheremo anche temi importanti ma a modo nostro"

Pio e Amedeo ripartono con la terza stagione di Emigratis, che li porterà in Spagna, Russia e negli Stati Uniti dove intreranno vari vip. Tra loro Fedez, Morata, Vacchi.

19 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Pio e Amedeo

Pio e Amedeo torneranno a vestire i panni degli scrocconi nella terza stagione di 'Emigratis' , il programma in onda a partire dal 19 marzo su Italia 1. Un'esperienza che gli permetterà di viaggiare in Russia, Spagna e Stati Uniti, facendo tappa anche al Festival di Sanremo. Ma, tra i tanti eccessi, con i soliti abiti a dir poco appariscenti, la strana coppia avrà la possibilità di trattare temi caldi, come da loro stessi precisato in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: "La nuova edizione è una serie. Le cinque puntate sono collegate tra loro. E tocchiamo temi importanti, tra cui l'omosessualità". Ovviamente non potrà mancare l'abitudine consolidata di tormentare le varie persone che incontrano: "Ci sono delle cose per cui ci sentiamo un po' in colpa, certo. Però sul momento c'è l'adrenalina, il senso di colpa arriva dopo (...) A volte ce ne andiamo dopo aver preso dei ‘mila’ euro a persone conosciute mezz’ora prima e neanche salutiamo. E lì ti senti un mostro".

PIO E AMEDEO AI LIMITI DELLA MALEDUCAZIONE?

Pio e Amedeo continuano il loro racconto a Tv Sorrisi e Canzoni con il ricordo delle loro peggiori azioni commesse a Emigratis. Tra di esse, l'aver rovinato il matrimonio ad una ragazza cinese e aver causato il licenziamento di un'addetta della Fifa a Zurigo. Un comportamento, che sfiora i limiti della maleducazione: "Abbiamo il dovere di sorprendere, dobbiamo sempre superare quello che abbiamo fatto in precedenza". Da qui la citazione di ciò che è accaduto a Fedez nonostante l'amicizia che lo lega a Pio e Amedeo. Precisano infatti i due irriverenti protagonisti di Emigratis: "Siamo stati talmente invadenti a casa sua che si è messo a piangere". Ma sembra proprio che anche le famiglie di entrambi abbiano già perso la pazienza. Precisa Amedeo infatti: "Si comincia a far esperienza con i parenti e piano piano ci si allarga".

FEDEZ PERDE LA PAZIENZA

Anche il settimanale Chi, si è occupato di Pio e Amedeo nell'ultimo numero in edicola. In esso i due irriverenti protagonisti raccontano di avere tormentato Zlatan Ibraimovic, Alvaro Morata, Simone Zana, Andrea Bocelli, il deejay Bob Sinclar, Gianluca Vacchi, Stefano De Martino e la coppia Fedez - Ferragni. E proprio quest'ultimi sono stati raggiunti a Los Angeles dove hanno fatto i conti con un'eccessiva intromissione nella loro vita di tutti i giorni. E alla fine, Pio e Amedeo tirano le somme, precisando di avere ottenuto più di qualche donazione: "Abbiamo ancora la macchina pagata da Fabio Cannavaro e i vestiti di Mario Balotelli: 10 mila euro di shopping regalati". Ma tra i tanti motivi di divertimento, c'è spazio anche per una denuncia, per altro non troppo velata. A San Giovanni Rotondo si sono visti infatti vari vip arrivare solo per una foto con qualche bambino malato: lo faranno anche Pio e Emedo ma il loro sarà un chiaro messaggio di denuncia.

