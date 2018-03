Paola Caruso bacia un uomo/ L’ex Bonas ha un nuovo amore? Barbara d’Urso svela il mistero (Pomeriggio 5)

Paola Caruso bacia un misterioso uomo, l’ex Bonas ha un nuovo amore? Barbara d’Urso svela il mistero durante Pomeriggio 5 dopo la missiva di Luciana Littizzetto a C'è Posta per te.

19 marzo 2018 Valentina Gambino

Paola Caruso ha un nuovo amore?

Paola Caruso è stata paparazzata con un nuovo amore. Questo è accaduto durante il promo di Pomeriggio 5, il contenitore dell’ammiraglia Mediaset condotto da Barbara d’Urso dalle 17.15 circa. Ogni lunedì infatti, Lady Cologno (pronta a condurre la 15esima edizione del Grande Fratello) si dedica alle ultime chicche di gossip e tra le altre, pare che l’ex Bonas abbia finalmente trovato l’amore, paparazzata mentre bacia un misterioso uomo. Dopo la relazione di alcuni mesi con Lucas Peracchi finita proprio male e l’infatuazione per Luca Onestini, la bionda tutto pepe è caduta tra le braccia di un nuovo fidanzato senza però comunicarlo alla nostra Carmelita Nazionale. Cosa accadrà a breve? Lo scopriremo solo durante la seconda parte del programma che verrà dedicata agli aspetti più ludici con protagonista anche Paola che proprio questo sabato sera, ha avuto modo di allietare il pubblico partecipando all’ultima puntata di C’è posta per te, con Luciana Littizzetto nel ruolo di destinataria della missiva.

Proprio prima della puntata di C’è posta per te, Paola Caruso era stata messa in discussione dal popolo social per via di alcuni scatti pubblicati su Instagram. La showgirl calabrese ha pubblicato una serie di fotografie con qualche ritocco di troppo, tra muri storti che evidenziavano una modifica massiccia (ed anche male strutturata) alle sue curve mozzafiato. Dopo essersi rifatta in maniera importante, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha ritrovato l’amore con un misterioso uomo di cui – quasi certamente – sarà svelata l’identità nel corso del nuovo appuntamento con Pomeriggio 5 di oggi. Barbara d’Urso infatti, invita spesso la showgirl dalla particolare risata per commentare gli argomenti che giornalmente presenta al suo pubblico. Proprio qualche ora fa, proprio Paola Caruso ha condiviso un breve video tramite le Stories dando appuntamento agli estimatori in onda dalla ruspante conduttrice napoletana. Staremo a vedere quali indiscrezioni emergeranno a breve.

