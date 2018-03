Paola Di Benedetto: "Non temo Cecilia Rodriguez"/ E Francesco Monte: "Avete interrotto un gran limone"

19 marzo 2018 - agg. 19 marzo 2018, 21.52 Silvana Palazzo

Paola Di Benedetto: "Non temo Cecilia Rodriguez"

È scoppiata la passione tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Lo dimostrano le parole dell'ex naufrago, che quando Fanpage ha contattato la sua nuova fiamma è intervenuto: «Avete interrotto un gran limone». L'ex naufraga sorride con lui, ma si fa seria quando le viene chiesto se teme il paragone con Cecilia Rodríguez, l'ex fidanzata di Francesco. «Non temo il paragone, siamo diverse. E poi, quando lo guardo negli occhi, mi rendo conto che i sentimenti di Francesco verso di lei sono finiti e che ha finalmente il cuore libero». Dall'intervista sono emerse nuove rivelazioni: ad esempio, l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe tentato un primo approccio già durante il viaggio verso l'Honduras, con scarsi risultati però, visto che l'ex Madre Natura era appena uscita dalla storia con Matteo Gentili. Proprio non voleva saperne di aprirsi ad una nuova conoscenza: «All’inizio ero molto sulle mie, ho cercato di evitare contatti perché uscivo da poco da una storia. Lui, invece, cercava sempre di avvicinarsi, parlarmi. L’ho evitato finché ho potuto (ride, ndr)».

Il primo bacio tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte risale al quarto giorno dell'Isola dei Famosi. Lo ha rivelato la stessa ex naufraga ai microfoni di Fanpage. E pensare che sembrava potesse nascere qualcosa con Marco Ferri, figlio d'arte arrivato direttamente dall'America Latina alla conquista dell'Italia. Tra i due invece c'è solo amicizia: «All’inizio, da come mi guardava, ho percepito un interesse da parte sua ma poi, quando ha visto l’avvicinamento tra me e Francesco, ha “mollato la presa”. In realtà, lo considero un caro amico e lo aspetto fuori per recuperare la nostra amicizia, ma ci può essere solo quello». Paola Di Benedetto ha parlato anche del canna-gate con le accuse di Eva Henger a Francesco Monte. L'ex naufraga si è detta dispiaciuta per come è andata e ha negato di aver consumato marijuana all'Isola dei Famosi. Ma ha anche difeso la conduttrice Alessia Marcuzzi: «So che è stata massacrata, che l’hanno perfino chiamata “Pinocchia”, proprio lei che fa il suo lavoro con tutta la trasparenza possibile. Sentirsi dire “Non ne parlo” da una persona che ne ha palesemente approfittato le ha fatto perdere la pazienza». Per Paola Di Benedetto, Eva Henger ha attaccato Francesco Monte per vendetta: non avrebbe mai digerito la sua nomination.

