Patrizia De Blanck/ Dai matrimoni al flirt con Alberto Sordi, gli amori della contessa (Ieri Oggi Italiani)

Patrizia De Blanck a Ieri Oggi Italiani per la rubrica dedicata all'amore: la contessa al centro di scandali e flirt internazionali. Ecco i suoi uomini più noti.

Patrizia De Blanck (Immagine di repertorio)

Patrizia De Blanck ha sollevato non poche polemiche di recente per via della sua passata storia d'amore con il grande attore e regista Alberto Sordi. In un'ospitata nei programmi di Barbara d'Urso, la Contessa non si risparmia in analisi romantiche su uno dei volti noti del piccolo e grande schermo italiano. Soprattutto in fatto di vita sentimentale: non erano rare le voci che, in assenza di una moglie o compagna stabile, ventilavano la possibilità che Sordi fosse omosessuale. Ed è anche per sfatare questo mito che la De Blanck ha voluto rievocare i momenti passati insieme ad Albertone, dopo l'incontro fatale avvenuto a casa di Dino De Laurentis. Questa sera, lunedì 19 marzo 2018, Patrizia De Blanck sarà invece ospite su Rete 4 del programma Ieri Oggi Italiani condotto da Rita Dalla Chiesa per una puntata che metterà al centro l'amore. Di Alberto Sordi, la contessa ricorda inoltre la sua irruenza in ambito passionale, un tratto evidente fin dal loro primo flirt avvenuto in un albergo londinese. Come sottolinea TgCom24, per la De Blanck tuttavia Albertone non sarebbe stato un amante fantasioso.

LA CONTESSA CHIUDE L'EPOCA DELLA DOLCE VITA ITALIANA

La vita di Patrizia De Blanck è di certo piena di storie ed episodi, fra i più felici ed i più drammatici. La celebre contessa è stata infatti fra le protagoniste che hanno segnato la storia dell'Italia, sia dal punto di vista mondano che dello spettacolo. A raccontarlo è proprio la De Blanck in un'intervista rilasciata a Radio Radicale per il programma La Nuda Verità condotto da Massimiliano Coccia e Maria Antonietta Farina Coscioni. "Ero amica di tutti perciò ho vissuto pienamente tutto quanto", sottolinea la Contessa, sicura che le sue molteplici amicizie le abbiano permesso di diventare "l'ultima testimonial di un'epoca che sta chiudendo". Anni gloriosi ed epoche che non ritorneranno mai più: il rammarico della nobile è che la figlia Giada non abbia potuto vivere in quella fetta storica in cui il mondo sembrava più pulito ed onesto. Senza nulla togliere all'epoca moderna, da cui la contessa sembra tuttavia voler prendere le distanze. Soprattutto dal punto di vista tecnologico, come rivela con orgoglio: niente social, nessuno smartphone di ultima generazione.

I DUE MATRIMONI E I TANTI AMORI

Gli amori di Patrizia De Blanck non sono stati meno tormentati della sua intera vita. Dopo essersi sposata ad appena 20 anni con il nobile britannico Anthony Leigh Milner, ha chiuso i battenti delle sue nozze pochi mesi più tardi a causa del tradimento del consorte con il migliore amico. Si fidanza quindi con Farouk El Chourbagi, che tuttavia verrà ucciso nel '64, nel noto caso Bebawi. Sette anni dopo la vediamo all'altare con il console di Panama Giuseppe Drommi con cui avrà la figlia Giada De Blanck, appena 17 anni prima della sua morte. Fra i suoi flirt, rivelati nel libro A letto col diavolo edizione Curcio e scritto a quattro mani con Matilde Amorosi, la Contessa rivela la presenza anche di nomi importanti a livello internazionale, da Alessandro Onassis a Mohamed Al Fayed fino a Warren Beatty e Walter Chiari. Fra questi anche quei diavoli con le fattezze di uomini che nel corso di tanti anni l'hanno gettata in pasto a scandali mondani e processuali.

© Riproduzione Riservata.