Paura a Domenica Live/ Video, Giucas Casella ipnotizza Cecilia Capriotti ma l'esperimento finisce male

Momenti di paura a Domenica Live. Giucas Casella ipnotizza in diretta Cecilia Capriotti ma qualcosa alla fine va male: la showgirl non riesce a risvegliarsi

19 marzo 2018 Anna Montesano

Giucas Casella è ormai ospite fisso dei salotti di Barbara D'Urso. Anche ieri, nella nuova puntata di Domenica Live, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 ha fatto capolino in studio e ha dilettato il pubblico con un nuovo esperimento di ipnosi. A farsi ipnotizzare da Giucas Casella è stata stavolta Cecilia Capriotti, anche se l'esperimento ha destato un po' di preoccupazione in studio. L'ex naufrago ha voluto mandare in catalessi Cecilia Capriotti e durante i minuti che l'hanno vista "addormentata", Giucas le ha posto delle domande. "Al mio tre sentirai gli occhi stanchi, ma non perderai l'equilibrio. Diventerai una statua, rigida, rigida..." sono state le parole di rito di Casella, che ha poi fatto distendere la Capriotti fra due sedie e con i piedi le è salito sopra.

È a questo punto che sono arrivate le prime domande di Giucas Casella: "E' successo qualcosa tra te e Amaurys sull'Isola?", ha chiesto il sensitivo. "No, non è successo niente", ha risposto allora Cecilia Capriotti. Poi ancora: "Cosa ti è mancato di più sull'Isola?", domanda ancora Giucas. "L'amore - risponde Cecilia -. Di mia figlia, del mio compagno e di mia madre". Smentito il gossip che circolava da tempo intorno a questa notte di avvicinamento dull'Isola dei Famosi 2018 a Perez, Giucas Casella cerca allora di risvegliare Cecilia Capriotti dalla catalessi, ma al fatidico "tre" quest'ultima non si sveglia. Seguono attimi di paura: "Datemi una sedia - ha esclamato Casella -. Forse ho esagerato con l'ipnosi". E solo dopo qualche minuto, Cecilia Capriotti si risveglia con un po' di dolore al collo: "Non ricordo assolutamente nulla, ma sento un po' di male..." (Clicca qui per il video)

