Pomeriggio 5/ Al via una nuova settimana per Barbara D'Urso

Oggi, lunedì 19 marzo 2018, alle 17.10 su Canale 5 si rinnova l'appuntamento con Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Spazio all'Isola dei famosi.

19 marzo 2018 Redazione

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, lunedì 19 marzo, alle 17.10 su Canale 5 inizia una nuova settimana di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. Ieri, la conduttrice si è confermata la “regina” indiscussa della domenica pomeriggio con la sua lunga diretta di Domenica Live, registrando ottimi ascolti: “Domenica Live Attualità” 2.829.000 spettatori totali (16.33% share commerciale), “Domenica Live Storie” 3.173.000 spettatori totali (17.29% share commerciale), ”Domenica Live” 3.383.000 (17.09% share commerciale) e “Domenica Live politica” 3.202.000 spettatori totali (16.55% share commerciale). Immancabile il post di questa mattina di Carmelita per ringraziare i suoi fan: “Buongiorno! Sì, anche ieri Domenica Live ha preso il volo sopra tutte le altre reti! Picchi di quasi 4 milioni di spettatori e del 22% di share!! Anche stavolta arriviamo a staccare tutte le altre reti anche di 12 punti di share! Grazie! #domenicalive #auditel #ladomenicadegliitaliani #contuttalanostraamatapubblicità #sceglietesempreloriginale #grazie #colcuore”.

Barbara D'Urso e l'Isola dei famosi

L’ingrediente alla basa del successo di Domenica Live è senza dubbio L’isola dei Famosi. Si inizia con il “corna-gate”: Craig Warwick e Monica Setta sostengono che Amaurys avrebbe tradito la moglie con Cecilia Capriotti. Lei in studio minaccia querela e i due ritrattano. Breve querelle tra Eva Henger e Filippo Nardi, che nega di aver fumato, mentre Carmelita annuncia che si tornerà a parlare di “canna-gate” quando Nadia Rinaldi tornerà dall’isola anche perché sia lei sia Cecilia devono ancora sottoporsi alla macchina della verità. Paola Di Bendetto, invece, risponde alle accuse dell’ex fidanzato Matteo Gentili: “Questa relazione non è finita per un motivo ben preciso: non c’è stato un tradimento o un litigio duro, è finita semplicemente perché è scemato il sentimento da parte mia. Il bacio? Quando rivedi una persona che hai amato per quattro anni, in un determinato contesto ci può stare, io sono un essere umano e in quel momento è successo”.

