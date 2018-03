Riccardo Signoretti, trash a Pomeriggio 5/ Video, “Pensa se Ilaria Dalle Palle...”: Barbara d'Urso sconvolta

Riccardo Signoretti, trash a Pomeriggio 5: video. “Pensa se Ilaria Dalle Palle...”. Barbara d'Urso sconvolta dopo la battuta. Ora Mediaset potrebbe allontanarlo nuovamente?

19 marzo 2018 Silvana Palazzo

Riccardo Signoretti, trash a Pomeriggio 5

Oltre a toccare punte altissime di share, Pomeriggio 5 ne tocca di trash. Il responsabile stavolta è Riccardo Signoretti, che si è lasciato andare a battute poco spiritose sui cognomi di due giornalisti. Tutto comincia quando Lory Del Santo attacca l'ex Rocco Pietrantonio per aver preso in giro il suo attuale fidanzato, Marco Cucolo, anche per il suo cognome. Nel dibattito interviene il direttore di Nuovo: «Non sapete che fatica intervistare Lory Del Santo... Perché non rispondi più ai miei giornalisti?». La showgirl spiega che era convinta di esser stata vittima di uno scherzo: «Rispondo alla telefonata e mi vien detto: “Salve, sono Uccello, il giornalista”». Si inserisce subito Barbara d'Urso che chiede: «Ma che c'entra, anche io ho una giornalista che si chiama Ilaria Dalle Palle, presa sempre in giro da Striscia la Notizia, ed è bravissima». Lory Del Santo spiega: «Pensavo fosse uno scherzo». Ed è a questo punto che arriva la battuta tristissima di Riccardo Signoretti: «Pensa se Ilaria Dalle Palle sposa Uccello».

RICCARDO SIGNORETTI, BATTUTA TRASH A POMERIGGIO 5

Riccardo Signoretti rischia grosso dopo la pessima battuta di oggi a Pomeriggio 5? Non è la prima volta che il direttore di Nuovo “scivola su una buccia di banana”. Tempo fa lo stesso direttore di Nuovo aveva dichiarato di essere finito nella lista nera di Mediaset: «Io non potrò più parlarne sulle reti Mediaset. Sono stato messo nella lista degli opinionisti da non invitare più», aveva scritto su Facebook in risposta ad una fan. Ospite delle trasmissioni di Barbara d'Urso, Signoretti si è reso protagonista di un bruttissimo litigio con Antonella Mosetti nel gennaio scorso. Questa potrebbe essere stata la causa del temporaneo allontanamento del giornalista, richiamato poi dalla conduttrice di Pomeriggio 5. Non sono mai state chiarire le motivazioni di quella decisione, né Signoretti è mai stato chiaro a riguardo, ma ora sorge il sospetto che possa essere nuovamente allontanato. Di sicuro potrebbe provare a rimediare facendo le sue scuse ai due giornalisti. Clicca qui per vedere il video della battuta (da 0:39.50).

© Riproduzione Riservata.