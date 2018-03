Rita dalla Chiesa/ "Condurrei il Grande Fratello, sarebbe divertente. Su Ieri oggi Italiani, dico..."

Rita Dalla Chiesa torna in tv grazie a Maurizio Costanzo con Ieri, oggi italiani in onda su Rete 4 per un totale di 4 puntate. La vedremo alla conduzione del Grande Fratello o di Forum?

19 marzo 2018 Hedda Hopper

Rita Dalla Chiesa

Rita dalla Chiesa torna in tv grazie a Maurizio Costanzo e ad una passeggiata nel tempo con Ieri, oggi italiani. Tante immagini di repertorio e discussioni su com'erano gli italiani un tempo e su come sono oggi, su cos'è cambiato in termini di valori, situazioni e pilastri a cominciare dal nucleo della famiglia. La conduttrice è pronta a rimettersi in gioco soprattutto in questo momento della sua vita non proprio positivo per via di quello che è successo a Fabrizio Frizzi, suo ex compagno storico, e per la morte del suo amato genero. In queste settimane ha preso tempo ed è rimasta vicina alla sua famiglia e a sua figlia ma sicuramente adesso per lei sembra essere arrivato il momento di rimettersi in pista a cominciare proprio da Ieri, oggi italiani che vedremo in onda questa sera.

DAL LUTTO ALLA RINASCITA, RITA DALLA CHIESA ALLA CONDUZIONE DEL GF?

Proprio in questo periodo la sua priorità è stata Lorenzo, suo nipote, sul quale dice: "In questo periodo gli sto molto accanto. Io e Giulia lo accompagniamo al calcetto e io faccio il tifo per lui mangiando chili di patatine... Stiamo cercando di riportare tutto alla normalità", e su Fabrizio Frizzi: "Il mio più grande orgoglio è quello di essere stata sua moglie perché lui è un uomo vero, che ha valori importantissimi e sa lottare contro le avversità: lo ha dimostrato anche di recente con i suoi problemi di salute". L'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni proprio a poche ore dall'esordio del suo nuovo programma non può far a meno che vertere anche sulla possibilità che possa arrivare lei nel prime time di Canale 5 alla conduzione del Grande Fratello Nip. In questi giorni si è parlato molto di tutto questo e anche Barbara Palombelli è stata messa in lista tra le possibili candidate e questo potrebbe riaprire alla Dalla Chiesa la strada verso Forum. La conduttrice non disdegnerebbe nessuna delle due possibilità e proprio a riguardo risponde nell'intervista dicendo: "Sono felicissima, considero questo programma una sorta di “Forum di sera”, che tra l’altro mi piacerebbe tanto rifare perché aveva un’atmosfera molto intima".

