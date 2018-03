Roberta Bruzzone contro Franca Leosini “non è aggiornata”/ “Storie Maledette? Rischio teatrino grottesco”

Roberta Bruzzone interviene sui social dopo essere stata citata da Franca Leosini nella puntata di Storie Maledette: per la criminologa ci sono state tante inesattezze.

19 marzo 2018 Emanuela Longo

Franca Leosini, Storie Maledette

Si è conclusa ieri la seconda e ultima parte della lunga intervista doppia concessa da Sabrina Misseri e Cosima Serrano a Franca Leosini per la sua trasmissione Storie Maledette. Due lunghe puntate per raccontare attraverso le voci delle protagoniste, entrambe condannate nei tre gradi di giudizio all'ergastolo, il caso di Sarah Scazzi, uno dei delitti più cruenti della cronaca nera italiana. Nella seconda puntata conclusiva, l'attenzione si è concentrata in particolare sul ruolo avuto da Michele Misseri nell'intera vicenda, le sue numerose (e fantasiose) versioni fino alla condanna a otto anni di reclusione confermata in Cassazione nel febbraio dello scorso anno per concorso in soppressione di cadavere. Nella lunga e controversa vicenda di cronaca, ha avuto un ruolo anche la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, inizialmente consulente della difesa di Michele Misseri, prima di lasciare l'incarico nel febbraio 2011 seguendo la scia dell'avvocato Daniele Galoppa, del medico legale Giancarlo Umani Ronchi e della genetista Marina Baldi. All'epoca, come ricorda Repubblica, la Bruzzone aveva così motivato la sua scelta: "Non solo è venuto meno il riferimento dell’avvocato Galoppa, ovviamente fondamentale, ma non ci riconosciamo nella linea difensiva che è emersa negli ultimi tempi. Noi non riteniamo Michele Misseri autore dell’omicidio ma solo responsabile dell’occultamento del cadavere". La stessa Bruzzone era poi ritornata suo malgrado protagonista dopo che Michele Misseri, autoaccusatosi dell'omicidio della nipote Sarah Scazzi, aveva accusato la criminologa e il suo primo avvocato, Galoppa, affermando di essere stato spinto da entrambi i professionisti a incolpare la figlia Sabrina del delitto della 15enne. Il processo per diffamazione prese il via nel giugno 2016 e non è ancora concluso.

LA REPLICA DI ROBERTA BRUZZONE ALLE INESATTEZZE DELLA LEOSINI

Proprio nella puntata di ieri di Storie Maledette, Franca Leosini ha citato la criminologa Roberta Bruzzone come consulente della difesa di Michele Misseri. Inevitabile l'intervento dell’esperta sui suoi profili social nei quali ha voluto precisare come nelle parole della giornalista e conduttrice ci fossero diverse inesattezze. "La Leosini non è aggiornata. Misseri è già sotto processo per calunnia nei miei confronti da un bel po’. Per giugno è prevista la sentenza. Ci sono parecchie inesattezze e diversi errori nella ricostruzione effettuata durante la trasmissione", ha precisato la Bruzzone che non ha risparmiato una punta di delusione per la puntata andata in onda. "Peccato...mai affidarsi ad una sola parte per ricostruire vicende così complesse e delicate...il rischio di mettere in scena un teatrino grottesco è sempre molto elevato...", ha chiosato. Sui social, in sua risposta (ed in difesa della Leosini) sono intervenuti alcuni utenti ricordando come il programma fosse registrato da un anno. "Il processo nei confronti di Misseri (e altri) è in corso da due anni...", ha però precisato la Bruzzone.

© Riproduzione Riservata.