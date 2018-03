SILVANA GIACOBINI/ È stata anche direttrice di Rita Dalla Chiesa (Ieri oggi italiani)

La seconda puntata di Ieri oggi italiani sarà dedicata all’amore. Dunque è più che azzeccata la scelta di avere come ospite Silvana Giacobini, giornalista regina della cronaca rosa in Italia

19 marzo 2018 Bruno Zampetti

Silvana Giacobini

SILVANA GIACOBINI, LA STORIA CON ALBERTO SORDI

La seconda puntata di Ieri oggi italiani sarà dedicata all’amore. Dunque è più che azzeccata la scelta di avere come ospite Silvana Giacobini, giornalista regina della cronaca rosa in Italia. Recentemente nello studio di Pomeriggio cinque ha parlato del suo rapporto con Alberto Sordi, raccontando anche di come una notte l’attore sia andato a bussare alla porta della sua stanza pretendendo che lui aprisse la porta. In studio questa sera la giornalista ritroverà una sua vecchia conoscenza: Rita Dalla Chiesa. In un’intervista a ilgiornaleoff.it, la conduttrice tv ha raccontato di aver mosso i primi passi della sua carriera giornalistica a “Gioia”, dove la Giacobini era direttrice e aveva deciso di affidarle una parte della moda. La collaborazione si è poi interrotta nel 1984, quando le è stata proposta una trasmissione in Rai, Pane e marmellata, dove ha conosciuto Fabrizio Frizzi, diventato poi suo marito.

SILVANA GIACOBINI, LA CARRIERA

Silvana Giacobini è nata nel 1939 a Roma, ma di fatto si può considerare milanese d’adozione. Inizia la sua carriera negli anni Settanta, lavorando per la Rusconi Editori alle testate Eva Express e Gioia. Nel 1994 idea il settimanale Chi per la Mondadori e lo dirige per diverso tempo, per passare poi alla Cairo Editore con Diva e donna. Ha scritto diversi romanzi come La signora della città, Un bacio nel buio, Chiudi gli occhi, Conosco il tuo segreto e La settima anima. Dai primi due film sono stati tratti dei film di cui ha curato la sceneggiatura. Ha anche pubblicato una raccolta di poesie dal titolo Fiori sul parabrezza. Già alla fine degli anni Settanta ha iniziato anche a condurre trasmissioni tv, ma le sue trasmissioni più famose sono state su Canale 5: Gente comune e Celebrità. Per la sua esperienza e conoscenza del mondo dello spettacolo è stata spesso opinionista in trasmissioni sia Mediaset che Rai. È sposata e ha una figlia.

© Riproduzione Riservata.