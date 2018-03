STRISCIA LA NOTIZIA/ Il messaggio di Luca Abete per la festa del papà

Questa sera, lunedì 19 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. In studio anche le veline.

Striscia la notizia su Canale 5

Oggi, lunedì 19 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. Il tg satirico di Antonio Ricci ha chiuso in bellezza la scorsa settimana: sabato 17 marzo, Striscia è stato il programma più visto dell’access prime time con 4.486.000 telespettatori e il 18.92% di share. Il varietà ha registrato picchi di 5 milioni di telespettatori(4.970.262), pari al 20.83% di share. In occasione della festa del papà, l’inviato Luca Abete ha scritto un sentito post sulla sua pagina Facebook: “AUGURI sinceri a tutti i PAPÀ! AUGURI anche ai FIGLI che li festeggiano, a quelli che vorrebbero festeggiarli ma non li hanno più vicini e a quelli che hanno un buon motivo per non volerli festeggiare più. AUGURI ai papà malati, a quelli soli e a quelli purtroppo lontani dai propri piccini. AUGURI infine... a tutti i NONNI del MONDO!”. Stasera, in studio con i duce conduttori siciliani, ci saranno anche le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate dal Gabibbo sulla sigla finale.

Striscia la notizia in Liguria per il pesto

Nel weekend alcuni protagonisti di Striscia hanno partecipato alla festa del pesto. Sabato 17 marzo, il Gabibbo e Mikaela Neaze Silva erano Genova, in piazza De Ferrari, per celebrare la grande festa del pesto al mortaio. Il gabbino ha cantato la hit di Striscia la notizia "Pesto ti pesto", mentre la Velina residente a Camogli ha preparato un pesto al mortaio con un ingrediente in più: la "prescinseua", latte rappreso e passepartout della tradizione ligure. Ieri, invece, Antonio Ricci ha partecipato all’evento “Firma e pesta” ad Alassio. Il “papà” di Striscia e il noto autore Lorenzo Beccati, hanno affiancato il Sindaco Enzo Canepa e l’Assessore Simone Rossi per sostenere e promuovere l’eccellenza ligure. Lo scopo delle iniziative era di raccogliere quante più firme possibile per spingere la candidatura del pesto genovese al mortaio a patrimonio mondiale dell'Unesco.

