Stefano Sala e Dayane Mello/ Il modelle vuole riconquistare l'ex compagna? Il messaggio sui social

Stefano Sala vuole riconquistare Dayane Mello? Nel giorno della Festa del Papà, il modello scrive un tenero e toccante messaggio sui social sull'unità della famiglia.

19 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Dayane Mello

Dayane Mello e Stefano Sala hanno formato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Entrambi modelli, bellissimi e con dei corpi mozzafiato, hanno anche formato una splendida famiglia mettendo al mondo la piccola Sofia che è la principessa di casa. I due, però, si sono lasciati da un po’ di tempo anche se, oggi lunedì 19 marzo, nel giorno della Festa del Papà, Stefano Sala ha pubblicato su Instagram un tenero e al tempo stesso toccante messaggio sull’unità della famiglia. “C’è la festa del papà, c’è la festa della mamma, manca purtroppo la festa dell’unità della famiglia.... ma quella qui si Festeggia Tutti i Giorni”, scrive Sala postando una foto in cui è insieme alla sua bambina. Nonostante la fine della storia d’amore, Dayane Mello e Stefano Sala sono comunque riusciti a restare in buoni rapporti donando alla piccola Sofia quella serenità e spensieratezza che devono avere tutti i bambini. Le parole di Stefano Sala, però, potrebbero anche essere interpretate come il desiderio di rimettere insieme la famiglia. Sarà davvero così?

DAYANE MELLO E LA STORIA D’AMORE CON CARLO BERETTA

Mentre Stefano Sala dichiara il suo amore a sua figlia Sofia e alla famiglia in generale, Dayane Mello continua a godersi la storia con Carlo Beretta. La modella, 28 anni, infatti, da qualche mese, ha cominciato una storia con il ventenne Carlo Beretta della famosa dinastia dei fabbricanti d'armi. I due sono sempre più felici e innamorati al punto che Dayane non ha perso tempo trasferendosi da Milano a Desenzano. I due, lo scorso Natale, si sono anche concessi una splendida vacanza a St. Moritz mostrandosi sempre più uniti e affiatati. Sarà l’uomo giusto per la bellissima Dayane? Nel cuore della Mello, dunque, non sembra più esserci spazio per Stefano Sala che, tuttavia, resterà sempre nella sua vita essendo il padre di Sofia.

