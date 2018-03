THE MISSING/ Su Rai Movie il film con Tommy Lee Jones (oggi, 19 marzo 2018)

The Missing, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 19 marzo 2018. Nel cast: Cate Blanchett, Tom Lee Jones ed Evan Rachel Wood, alla regia Ron Howard. Il dettaglio della trama.

19 marzo 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai Movie

NEL CAST CATE BLANCHETT

The Missing, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 19 marzo 2018 alle ore 21.10. Una pellicola thriller che è stata nel 2003 in USA per la regia di Ron Howard, personaggio molto noto nell'ambito cinematografico di Hollywood, famoso per aver portato al successo pellicole come Hearth of Sea - Le origini di Moby Dick, Cinderella Man una ragione per lottare e Il Grinch. Ad interpretare il ruolo del personaggio femminile principale è Cate Blanchett, attrice cinematografica americana molto nota al grande pubblico italiano, e nel 2018 tornerà al cinema grazie al film Ocean's 8. Le musiche di The missing sono state curate da James Horner, grandissimo direttore d'orchestra americano che ha inoltre collaborato con Ron Howard nel film A Beautiful Mind. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

THE MISSING, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La trama di The Missing verte attorno alle vicissitudini della giovane Maggie, madre di due bambine che pur di tirare avanti gestisce un Piccolo Ranch in cui soccorre i più bisognosi con cure e medicine. La giovane Maggie vive un piccolo Ranch che gestisce completamente in autonomia assieme alle le sue figlie adolescenti. Portare avanti il Ranch di famiglia non è la sua unica preoccupazione, MAggie, infatti, ha un passato da infermiera e quindi di tanto in tanto mette a disposizione le sue abilità per curare chiunque ne abbia bisogno, trasformando il suo Ranch in una sorta di mini ospedale. All'improvviso tutto cambia quando un giorno torna a casa il padre della giovane donna, che aveva lasciato la sua famiglia quando Maggie era una bambina. Ma il destino le ha riservato qualcosa di agghiacciante. Improvvisamente una delle sue figlie, la più piccola Lilly, sparisce nel nulla mentre il suo compagno viene trovato morto nel Ranch. Intanto Maggie si mette sulle tracce della pellicola, denunciandone contemporaneamente la scomparsa e scoprendo che suo padre è disposto a darle una mano. Ad aver rapito Lilly con molta probabilità, è stata una gang di indiani, che rapisce le ragazzine per poi sfruttarle come prostitute. Nel finale, dopo lunghe peripezie e difficoltà, Maggie riuscirà a riabbracciare sua figlia grazie all'aiuto di suo padre che sacrificherà la sua stessa vita per salvare quella della ragazzina.

