THE TRANSPORTER/ Su Tv8 il film con Jason Statham e Shu Qi (oggi, 19 marzo 2018)

The Transporter, il film in onda su TV8 oggi, lunedì 19 marzo 2018. Nel cast: Jason Statham, Matt Schulze, Francois Berleand e Shu Qi, alla regia Corey Yuen. La trama del film nel dettaglio.

19 marzo 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su TV8

JASON STATHAM NEL CAST CON FRANCOIS BERLEAND

The Transporter, il film in onda su TV8 oggi, lunedì 19 marzo 2018 alle ore 21.30. Una pellicola d'azione che è stata affidata alla regia di Corey Yuen e rappresenta il primo capitolo della saga che vede protagonista Frank Martin, ex agente segreto che ormai ha abbandonato la sua vecchia vita e che attualmente svolge l'ingrato compito di consegnare missive e pacchi per conto di agenzie governative. A vestire i panni del protagonista è Jason Statham, uno degli attori cinematografici statunitensi che ha ricoperto il maggior numero di ruoli action nel mondo del cinema a stelle e strisce. Il regista Corey Yuen è stato affiancato alla regia da Louis Leterrier, regista francese che nel corso della sua carriera ha diretto anche gran altri grandi successi come Scontro tra Titani, L'incredibile Hulk, Now You See Me, I maghi del crimine ed anche Transporter Extreme, ovvero il secondo capitolo della saga cinematografica di Transporter. Il resto del cast dei protagonisti è composto da Matt Schulze, Francois Berleand e Shu Qi. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

THE TRANSPORTER, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Protagonista del film è Frank Martin, un ex agente segreto che ha deciso di cambiare vita pur rimanendo attivo sul campo ma in modo diverso rispetto al passato. Il nuovo lavoro di Frank consiste, infatti, nel trasportare pacchi di estremo valore per conto di agenzie governative. La sua prossima missione ha per oggetto la consegna di un borsone di cui ignora il contenuto. L'unica regola che è tenuto a rispettare consiste nel divieto assoluto di sbirciare cosa contengano i pacchi che è tenuto a consegnare. Inizia però sospettare che all'interno del borsone si trovi in realtà un individuo in carne e ossa. Contravvenendo al divieto, apre la borsa e scopre che il suo interno è infatti presente una giovane donna di origini cinesi di nome Lai. Il suo passato da agente segreto prende il sopravvento e così decide di non rimanere con le mani in mano ed aiutare la ragazza, chiedendo l'appoggio del detective Tarconi.

