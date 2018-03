THE WALKING DEAD 8/ Anticipazioni del 19 marzo 2018: Rick a caccia di Negan

The Walking Dead 8, anticipazioni del 19 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Rick decide di affrontare il suo nemico giurato in una caccia senza fine.

The Walking Dead 8, in prima Tv assoluta su Fox

THE WALKING DEAD 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di oggi, 19 marzo 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Walking Dead 8, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "La chiave". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo rimasti la scorsa settimana: grazie al medico di Hilltop, Gabriel (Seth Gilliam) continua la sua fuga verso gli amici. Le sue condizioni di salute continuano tuttavia a rimanere precarie, tanto che sembra avere delle allucinazioni. Guidato da strani rumori, trova infine un'abitazione in cui fermarsi. Nel frattempo, Daryl (Norman Reedus), Tara (Alanna Masterson) e Rosita (Christian Serratos) continuano a seguirele tracce dei Saviors lungo il bosco. Tara però non è d'accordo nel fatto che anche Dwight (Austin Amelio) sia fra loro e contesta la decisione dell'arciere. Carol (Melissa McBride) invece convince Morgan (Lennie James) a prendersi una pausa dal turno di guardia, convinta che stia male e che non riesca ad ammetterlo. Nello stesso momento, Negan (Jeffrey Dean Morgan) cerca di capire da Eugene (Josh McDermitt) come Carson (R. Keith Harris) e Gabriel siano riusciti a fuggire.

Incarica poi all'ingegnere di fabbricare dei proiettili per i Saviors in previsione dello scontro definitivo con Rick (Andrew Lincoln). Nei boschi, Dwight suggerisce di passare per la palude perché Negan ha scartato il percorso per la sua pericolosità, ma deve difendersi dalle accuse di Tara. Grazie ad alcuni antibiotici trovati sul posto, Gabriel riesce a migliorare le proprie condizioni di salute. Anche se la vista potrebbe non riprendersi mai più, un nuovo evento fortuito gli permette di trovare un mazzo di chiavi ed una mappa.

Avvisa però troppo tardi Carson di un cartello che avvisa la presenza di trappole in giardino, ma riesce a salvarlo in modo inspiegabile. Dopo averlo allontanato dal gruppo, Tara minaccia Dwight con la pistola ed infine lo spinge a riunirsi ai Saviors presenti nelle vicinanze per depistarli. Intanto, Carson viene ucciso nel tentativo di liberare Gabriel e se stesso dai Saviors che li hanno trovati. Mentre il gruppo di Daryl arriva a Hilltop e viene diffusa la notizia sulla morte di Carl, Eugene è all'opera in fabbrica per produrre i proiettili che gli sono stati richiesti. Poco dopo Negan trasporta all'interno Gabriel, che pur di salvare Eugene ha attribuito la sua fuga al medico. Negan annuncia poi al resto del gruppo di voler sfruttare il sangue infetto dei Walkers per attaccare Hilltop.

ANTICIPAZIONI DEL 19 MARZO 2018, EPISODIO 12 "LA CHIAVE"

Nel nuovo episodio, l'atmosfera ad Hilltop diventerà sempre più tesa a causa delle divergenze di opinioni dei presenti. Il tutto sconfinerà in un nuovo confronto per via dell'arrivo di visite inaspettate, che potrebbero tradursi con l'entrata in scena di Simon e dei suoi uomini. Le foto promozionali ci svelano inoltre che Dwight e Simon saranno di nuovo insieme e questo implica che presto il piano dell'ex Savior potrebbe spingere il braccio destro di Negan verso una nuova trappola. Il villain intanto continuerà a spaccare teste armato della sua fedele Lucille, a cui destina addirittura un posto d'onore nel sedile passeggero della propria auto. Che ne sarà invece di Rick? Tutto ci fa pensare che ci sarà l'atteso confronto fra i due protagonisti delle due fazioni in guerra. Rick e Daryl inoltre avranno modo di confrontarsi di fronte alla tomba di Carl, che l'arciere ha contribuito a seppellire.

