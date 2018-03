Tina Cipollari tronista/ Uomini e Donne: poeti e marinai per l’opinionista

Oggi, lunedì 19 marzo, la prima parte del trono classico di Uomini e Donne sarà dedicata all'opinionista Tina Cipollari e ai nuovi corteggiatori che arriveranno in studio.

19 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Tina Cipollari

Lunedì scorso al trono classico di Uomini e Donne è andata in onda la prima puntata dedicataal “trono” di Tina Cipollari, tornata single dopo la separazione dal marito Chicco Nalli. Gemma Galgani, dama del trono over e acerrima nemica di Tina, ha deciso di intromettersi nelle conoscenze dell’opinionista e di conoscere i suoi corteggiatori: la torinese ha offerto loro pane, formaggi e salumi vari da portare come doni alla nuova tronista. I primi sette corteggiatori sono stati: Amedeo, Antonio, Pietro, Massimiliano (accolto con freddezza da Tina perché reo dio aver fatto dei i complimenti a Gemma), Dario, Franco, Amedeo e Pietro , che le dedica “Rose rosse per te”. Tina è stupita dall’età dei suoi ammiratori: “21, 25, 33…io veramente avevo fatto cenno a una fascia di età più elevata…e vabbè…”. Oggi, lunedì 19 marzo, la prima parte della nuova puntata del trono classico sarà ancora dedicata a Tina Cipollari e ai suoi corteggiatori. Stando al sito News Ued, per la bionda opinionista sono entrati una ventina di corteggiatori: uno ha ballato, uno ha letto una poesia e uno, vestito da marinaio. ha fatto lo strip tease.

I fan "dicono no" al trono di Tina

I fan di Uomini e Donne, sopratutto quelli che seguono con passione le vicende dei tronisti, non hanno gradito l’ampio spazio dedicato al “trono” di Tina Cipollari: “Non capisco perché il trono di tina si svolga durante quello classico, dovrebbe stare nel trono over com'è giusto che sia” e “Che cafonata questa sceneggiata di Tina io spero duri una puntata perché già all'over mi basta e avanza”, hanno scritto due utenti su Twitter. E ancora: “Abbiamo tre puntate dedicate al trono over e facciamo il siparietto di Tina nella puntata dei giovani? ANCHE NO”. Secondo quanto riportato dal sito News Ued, durante la registrazione sono stati dedicato 40 minuti al trono di Tina. Sul web però c’è anche chi ha accolto il tutto con ironia: “Tina è tornata sul trono in bocca al lupo a tutti i corteggiatori sarà una lunga lunga salita”.

