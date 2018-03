UN POSTO AL SOLE/ Anita scopre che Luca Grimaldi è suo padre! (Anticipazioni 19 marzo)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 19 marzo: la situazione si complica nelle trame della soap con Anita che scopre la sua parentela con Luca Grimaldi.

19 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

La puntata di Un posto al sole di oggi sarà ampiamente dedicata alla Festa del papà, con diversi personaggi che dovranno fare i conti con i problemi ed i possibili scontri con i propri figli. In occasione di tale importante ricorrenza, infatti, Raffaele si troverà a soffrire per la partenza di Diego da Napoli: il giovane, ormai ristabilitosi dall'operazione al cuore, ha deciso di andarsene dalla città per lasciare campo libero a Patrizio e al suo amore per Rossella. Si tratterà di un sacrificio inutile? Negli ultimi tempi, infatti, la figlia di Silvia è sembrata molto confusa sui suoi sentimenti per i figli di Raffaele ma non solo: potrebbe presto ripresentarsi la possibilità di un clamoroso ritorno di fiamma con un ragazzo del suo passato... Raffaele sarà molto triste per la partenza di Diego e sarà compito di Ornella e dei suoi più cari amici tirarlo su di morale.

UN POSTO AL SOLE: LA SCOPERTA DI ANITA

Nella puntata di Un posto al sole dedicata ai papà, non potrà mancare una delle trame più avvincenti del momento. Luca ha rivelato a Vittorio di essere il padre biologico di Anita, segreto che non è mai stato confessato alla giovane. Ma per il ragazzo sarà molto difficile continuare a mentire alla Falco, per la quale comincerà a provare dei sentimenti sempre più forti. La situazione potrebbe presto sfuggire di mano a tutti gli interessati di questa vicenda. Proprio oggi, nella puntata che Rai 3 trasmetterà a partire dalle ore 20:40 circa, Anita scoprirà la verità sul suo legame con quell'uomo che è sempre stato presente nella sua vita, ma che non ha mai saputo essere il suo vero padre! Quale sarà la sua reazione? Andrea sarà molto impegnato al Vulcano, eppure non mancherà di pensare ad Alice che sembrerà essersi dimenticata della Festa del papà. Una bella sorpresa però lo riempirà di gioia: riguarderà proprio sua figlia?

