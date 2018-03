UNA VITA/ Cayetana alla resa dei conti: rischia di finire in manicomio? (Anticipazioni 19 marzo)

Anticipazioni Una Vita, puntata 17 marzo: Cayetana finirà in manicomio dopo avere aggredito Ursula? Celia e Felipe mettono le cose in chiaro sul loro matrimonio.

19 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita torna oggi su Canale 5 dopo l'interruzione avvenuta durante il weekend. Si ripartirà dall'amore ritrovato tra Mauro e Teresa, decisi a non dare più ascolto alle intromissioni delle altre persone. La coppia sarà più unita che mai e nessun ostacolo dovrà più intromettersi tra loro. Lo stesso Mauro, infatti, annuncerà all'amata che d'ora in avanti si farà da parte evitando di indagare su fatti che in qualche modo riguardano lei e Cayetana. La stessa maestra sarà ben felice di questa richiesta e sognerà il futuro insieme all'uomo che ama. Il tutto accadrà mentre la situazione della Sotelo Ruz andrà via via complicandosi: dopo l'aggressione nei confronti di Ursula avvenuta alla sartoria, infatti, la dark lady è stata ricondotta in ospedale e riportata alla ragione. Il giudice dovrà ora decidere se permetterle di tornare a casa, e sottoposta alle cure e alla custodia di Teresa, o portarla in manicomio, in quanto ritenuta incapace di intendere e di volere.

UNA VITA: LA DECISIONE DI FELIPE E CELIA

Saranno ore di grande apprensione per Cayetana nella puntata di Una Vita di oggi. La donna infatti potrebbe finire in manicomio dopo la sfuriata contro Ursula, motivo per cui Teresa dovrà subito intervenire per convincere il giudice a darle una seconda possibilità. È vero che negli ultimi giorni non è stata molto presente nella vita dell'amica, dedicandosi più che altro a Mauro, ma è altrettanto vero che si dirà certa di poter controllare Cayetana, evitando che possa perdere nuovamente il controllo delle sue azioni. Quale sarà la risposta del giudice? Quest'oggi a Una Vita si tornerà a parlare anche del compromesso rapporto tra Celia e Felipe: la coppia deciderà di mantenere il segreto sulla crisi del loro rapporto fingendo davanti a tutti che nulla sia cambiato. A casa, però, si comporteranno come due completi estranei. Ma anche se i due coniugi giungeranno alla stessa conclusione, Felipe prometterà a se stesso di riconquistare la moglie...

© Riproduzione Riservata.