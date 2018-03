Uomini e Donne/ Alex Migliorini e Alessandro D’Amico: litigio con la mamma e offese social (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Alessandro D'Amico si scaglia contro la madre del suo ex fidanzato Alex Migliorini; l'ex tronista poi prende le distanze da tutti con delusione.

19 marzo 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Alessandro D’Amico e Alex Migliorini, dopo essersi lasciati volevano chiudere la relazione in buoni rapporti ma pare non ci riescano. Ecco perché, gli ex protagonisti del secondo trono gay di Uomini e Donne, si sono trovati a dovere rispondere ad haters ed anche parenti degli ex. Questo è il caso dell’ex corteggiatore campano che ha avuto uno scontro social con la mamma dell’ex tronista, che ha raggiunto l’apoteosi del trash: ma cosa è successo? Dopo avere ufficializzato la fine della loro relazione, Migliorini ha preso anche le difese del suo ex, contro tutti quelli che l’accusano chiedendo rispetto. Di contro, ha anche svelato cosa non piaceva ai suoi genitori del suo ex: “I miei genitori non è che non accettavano Alessandro… semplicemente non amavano il suo modo di fare… il fatto che mettesse continuamente foto un po’ provocanti, avevano paura che con il suo modo di fare io mi facessi “sottomettere”… ma erano arrivati ad accettare la cosa, infatti non si erano per niente opposti per la mia partenza a Ibiza! Anzi la vedevano come un’esperienza da fare. Che poi se devo dirla tutta Alessandro non ha fatto molti passi avanti per farsi apprezzare dalla mia famiglia. Ripeto io vedo la storia della mia famiglia, degli amici, della città come scusanti per non dire semplicemente che non prova più un sentimento per me”.

Alessandro D’Amico, lite social con la madre del suo ex

Proprio la madre di Migliorini, si è palesata nelle scorse ore pubblicando delle multe non pagate di Alessandro D’Amico, accusandolo di avere “sfruttato” la situazione: “Pubblico queste multe per farvi sapere uno dei tanti motivi perché non abbiamo accettato Alessandro” scrive la mamma di Alex, per poi aggiungere: “Vive la vita alla giornata usando e sfruttando le persone senza pensare alle conseguenze che provoca a buon intenditore poche parole”. Alex quindi, ha immediatamente risposto all’ex suocera: “Ecco che qui esce il suo grande stile da signora! Per cominciare la vedo di una bassezza assurda postare una multa sul web credendo che così io passo per la cattiva persona”. Lo stesso, poi, ha anche scritto: “Alex ha il mio denaro […] Ha avuto e continuerà ad avere un atteggiamento bruttissimo”. Il messaggio di Alessandro poi prosegue proteggendo in qualche modo il suo ex: “So il tanto male che avete e state continuando a fare ad Alex” scrive per poi aggiungere: “E mi dispiace solo che in questo momento, quando più serve una mamma, lei non la sta facendo. E la finisca di fare la ridicola sui social e pensi alla sua famiglia!”. Poche ore dopo infatti, proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, ha preso le distanze da tutti affermando di essere molto deluso dalla sua famiglia.

