Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono classico 19 marzo: Nicolò Brigante sceglierà?

Uomini e donne torna in onda oggi con il trono classico ma anche con una nuova registrazione in cui finalmente Nicolò Brigante potrebbe fare la sua scelta, ecco gli indizi

19 marzo 2018 Hedda Hopper

Virginia o Marta? Oggi Nicolò Brigante potrebbe finalmente fare la sua scelta tagliando il cordone ombelicale con Uomini e donne e con Maria De Filippi che lo ha scelto come tronista ormai lo scorso anno. Il suo percorso è iniziato tre mesi fa e il pubblico, così come le sue corteggiatrici, sono ormai convinte che sia arrivato per lui il momento di scegliere e continuare la conoscere di una delle sue "donne" fuori dallo studio. La situazione con Virginia Stablum è sempre stata molto stabile mentre quella con Marta Pasqualato ha subito un colpo d'arresto quando la biondina è finita al centro di segnalazioni e dubbi con tanto di possibile storia d'amore al di fuori del programma. Marta è riuscita a riconquistare la fiducia di Nicolò che ha confermato la voglia di andare avanti con lei, nonostante tutto. Proprio la scorsa settimana Nicolò ha confermato il suo interesse spingendo Gianni Sperti a lasciare lo studio: l'opinionista ha confermato che lui non ci sarà il giorno della scelta e uscirà quando si parlerà di lui.

DOVE SIAMO RIMASTI E COSA VEDREMO?

La nuova registrazione di Uomini e donne potrebbe regalarci la scelta di Nicolò Brigante e non solo. Il giovane tronista siede al fianco dell'eccentrico Mariano Catanzaro ma anche delle agguerrite Sara Affi Fella e Nilufar Addati che stanno davvero rischiando di perdere tutto per via di Lorenzo e della loro voglia di conoscerlo e inseguirlo, nonostante tutto quello che è successo. Come andrà a finire quindi? Nei giorni scorsi, Nilufar è stata avvistata in giro per andare a recuperare i suoi corteggiatori e, soprattutto, il dolce Nicolò Ferrari che sembrava davvero pronta a rinunciare a lei con tanto di messaggio sui social "Buona scelta". Lo vedremo nuovamente tornare in studio nella registrazione di oggi? Mariano continuerà il suo show con le sue corteggiatrici ma, sicuramente, la sua scelta sarà l'ultima della stagione, se ce ne sarà una...

