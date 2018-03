VALENTINA DALLARI / Come sta l'ex tronista di Uomini e donne? Ecco le ultime news

L'ex tronista di Uomini e donne Valentina Dallari prosegue la sua battaglia contro i problemi alimentari all'interno di una clinica. Al suo fianco la famiglia, il fidanzato e tanti fan.

19 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Valentina Dallari

Valentina Dallari continua la sua battaglia contro i problemi alimentari che l'hanno convinta ad entrare in una clinica specializzata all'inizio dell'anno. La conferma era arrivata proprio da lei lo scorso gennaio, quando aveva deciso di confermare i sospetti che da diversi mesi si erano diffusi sul web. Mettendo a tacere le critiche, a volte fin troppo pungenti, l'ex tronista di Uomini e donne aveva ammesso: "Sì, soffro di disturbi alimentari. Sto cercando di risolverli attraverso una cura che la mia famiglia e il mio fidanzato hanno fortemente sostenuto. Mi additano come anoressica di m***a ma le persone che soffrono di questo disturbo hanno un disagio personale e profondo". Da quel momento, la gran parte dei suoi followers avevano messo da parte accuse e critiche, unendosi alla Dallari in un momento difficile, supportandola attraverso messaggi di affetto pubblicati nei social network. Un affetto che non diminuisce!

VALENTINA DALLARI CONTINUA LA SUA BATTAGLIA

Sono passati circa due mesi dalla decisione di Valentina Dallari di trasferirsi in una clinica specializzata in problemi alimentari. Una scelta approvata dai suoi genitori e dal fidanzato Alessandro e apprezzata dai suoi fan che cercano di mostrarle tutto l'affetto possibile. Anche vecchie conoscenze del suo percorso a Uomini e donne si sono unite per sostenerla, tra di essi Andrea Melchiorre e Mariano Catanzaro, oltre che gli amici Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio. Ma come stanno andando le cose per Valentina? Negli ultimi giorni, l'ex tronista è riapparsa in alcuni scatti nei suoi profili, confermando di avere l'affetto delle persone a lei care, a partire dal padre che gli ha donato un mazzo di fiori. Il percorso di guarigione procede per il meglio, anche se sicuramente è ancora lungo e complesso. Ma con tutto l'appoggio delle persone care e dei tanti followers, la strada è certo quella giusta...

© Riproduzione Riservata.