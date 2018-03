ATTACCO AL POTERE 2/ Su Italia 1 il film con Gerard Butler e Aaron Eckhart (oggi, 2 marzo 2018)

Attacco al potere 2, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 2 marzo 2018. Nel cast: Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart, alla regia Babak Najafi. Il dettaglio della trama.

02 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST GERARD BUTLER

Il film Attacco al potere 2 va in onda in prima visione TV su Italia 1 oggi, venerdì 2 marzo 2018, alle ore 21,25. Una pellicola prodotta nel 2016 e diretta da Babak Najafi. Ottimo il soggetto scritto a quattro mani da Creighton Rothenberger e Katrin Benedikt, professionisti che hanno fornito il loro apporto anche per la bella e molto curata sceneggiatura della pellicola. Il film che è stato realizzato grazie ad un cartello di case di produzione (Millennium Films, G-BASE, LHF Film) è stato distribuito in Italia dalla M2 Pictures e gode delle musiche di Trevor Morris, professionista scelto direttamente dal regista in virtù di passate collaborazioni in altri lavori di successo. Buono il cast di attori, tra di essi spiccano Gerard Butler e Aaron Eckhart, professionisti che hanno fornito nell'insieme un'ottima performance, figlia della grande intesa creata durante la lavorazione di altre pellicole. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ATTACCO AL POTERE 2, LA TRAMA DEL FILM

Il mondo civile si sta riprendendo dopo l'attacco coreano agli Stati Uniti d'America, e Mike Banning, un agente sempre in prima linea contro il crimine, sta vivendo un bel periodo familiare stante il fatto che sta diventando padre. Improvvisamente muore in circostanze misteriose il primo ministro inglese, e i grandi del mondo decidono di partecipare cosi come prevede il protocollo al funerale. I servizi segreti di sua Maestà britannica predispongono un servizio d'ordine abbastanza pregnante, cosa questa che non impedisce che all'arrivo dei grandi del mondo, un gruppo di terroristi, travestiti da poliziotti possa compiere una una vera e propria carneficina. I terroristi si erano travestiti da forze dell'ordine e al passaggio dei leader mondiali iniziano a sparare sui civili, come se non bastasse, al passaggio del primo ministro canadese gettano una bomba a mano uccidendolo. Stessa fine fa il primo ministro francese colpito su una barca mentre percorre il Tamigi,durante quest'ultimo attentato viene danneggiato finanche la sede del Parlamento inglese. Perdono la vita anche il cancelliere tedesco e il presidente del consiglio italiano, nonchè il premier giapponese. Banning riesce a far salire il suo presidente su un blindato, e nonostante sia braccato dai terroristi cerca di portarlo in salvo. Lo spettatore viene portato in mezzo a battaglie incredibili, battaglie che però non riescono a uccidere il presidente a Stelle e Strisce stante la grande perizia di Banning. L'uomo più potente del mondo anche se ferito riesce a essere esfiltrato grazie all'aito di Banning e alla collaborazione di un'altro agente. Dalle indagini successive i servizi segreti riescono a scoprire che l'attacco era stato ordito da un signore della guerra Yemenita, che voleva sovvertire l'ordine mondiale. Banning da parte sua ritira le dimissioni che aveva presentato, e dopo essersi goduto la nascita del figlio ritorna tra i ranghi dei servizi a stelle e strisce, il suo obiettivo è cercare di trovare i responsabili di quello che è stato un vero attacco alla democrazia, sventato solo grazie alla sua bravura e a un pò di fortuna.

© Riproduzione Riservata.