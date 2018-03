Amici 17/ Verso il serale: ecco chi ci sarà e chi invece non vedremo, i nomi

Amici 17, verso il serale 2018: tutte le anticipazioni e le news in vista della prima serata, chi capiterà le due squadre in onda? I possibili nomi del cast in onda a breve.

02 marzo 2018 Valentina Gambino

Amici 17

Le porte del serale di Amici 17 si stanno per riaprire. È inutile negarlo ma questa edizione è davvero sottotono. Staremo a vedere se gli appuntamenti in prima serata potranno ringalluzzire gli ascolti del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Tra le principali novità dall’appuntamento, abbiamo un cambio di direttore artistico. Giuliano Peparini infatti ha passato la palla all'amico Luca Tommassini che si è praticamente proposto a Maria con una 'sfida' online indossando la celebre maglia rossa. In vista dell'abbandono di Peparini, la conduttrice ha accettato di buon grado la proposta del coreografo romano presentandolo ufficialmente nel corso di un appuntamento del sabato pomeriggio della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Dal canto suo, le coreografie di Luca porteranno una notevole novità al serale in quanto, i quadri di Peparini per quanto siano coreografici e carichi di emozione, non rispettavano appieno le tempistiche di uno spettacolo che ha nuovamente scelto di venire trasmesso in diretta. Tommassini infatti, dopo X Factor rigorosamente live, sa perfettamente come funzionano certi tempi televisivi.

Amici 17, i nomi verso il serale

Per quanto riguarda gli allievi che potranno accedere al serale, nel precedente appuntamento del sabato pomeriggio, nessuno di loro si è portato a casa l'ambita maglia del serale che ne aprirebbe di fatto, le porte della prima serata. Tutto tace anche per il comparto direttore artistico della Squadra Blu e Bianca. Sicuramente non ci saranno Emma Marrone ed Elisa. Voci di corridoio, hanno fatto nuovamente emergere il nome di Giorgia, anche in funzione della precedente ospitata a C'è posta per te, quasi volessero gettarsi le basi per l'ingresso nella talentuosa corte della Queen. Staremo a vedere! Nel frattempo tutto tace anche per quanto riguarda i giudici che dovranno esprimere tramite votazione, il loro punto di vista sulle esibizioni dei ragazzi in gara. Potrebbe però essere confermata per il secondo anno consecutivo, l'attrice romana Ambra Angiolini che, dopo lo straordinario riscontro di pubblico della scorsa edizione, potrebbe farne ritorno più che volentieri. Niente da fare invece, per Ermal Meta che, dopo la vittoria del Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro è impegnato con la sua musica.

