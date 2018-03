BEAUTIFUL / Sheila Carter mette in guardia Eric: lui le crederà? (Anticipazioni 2 marzo)

Anticipazioni Beautiful, puntata 2 marzo: Sheila scopre Ridge e Quinn mentre discutono fuori da villa Forrester e decide di mettere in guardia Eric sulla loro tresca.

02 marzo 2018 Redazione

Sheila Carter

Beautiful torna oggi su Canale 5 a partire dalle ore 13:40, aprendo il ricco palinsensto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Continuano a piovere critiche da parte dei fan del programma, delusi per la brevità della parte inedita trasmessa: tra lunghe pubblicità e repliche iniziali, le trame procedono al rallentatore concendendo solo pochissimo spazio alle interessanti novità di questo periodo. Ma nonostante queste proteste, numerosissime nei social network, va precisato che gli ascolti della soap continuano ad essere ottimi: Beautiful si mantiene costantemente sopra i tre milioni di spettatori, motivo per cui quasi ogni giorno il programma più visto della rete. Il merito va dato anche al clamoroso ritorno di Sheila Carter che, fin da subito, ha capito che potrebbe esserci qualcosa di sentimentale di Ridge e Quinn. Dopo avere ascoltato una conversazione tra Pam e Charlie, la dark lady ha deciso di tenere gli occhi aperti e oggi la vedremo spiare verso villa Forrester proprio insieme al suo aiutante.

BEAUTIFUL: SHEILA METTE IN GUARDIA ERIC

Nell'episodio odierno di Beautiful, Sheila Carter osserverà una conversazione tra Quinn e Ridge: con il binocolo puntato verso di loro, si renderà conto che figliastro e matrigna saranno alle prese con un litigio, motivo per cui deciderà di intervenire. Pur non avendo ascoltato le loro parole, la donna sarà certa di una possibile tresca clandestina tra loro e metterà in guardia Eric, affermando di essere certa che la moglie lo stia tradendo. Considerando i trascorsi della dark lady, però, lo stilista faticherà a credere alle sue parole e rimanderà tali sospetti al mittente. Ma basteranno queste dichiarazioni per far nascere al patriarca i primi sospetti? Insieme a questa importante storylines, oggi a Beautiful continueranno a tenere banco i preparativi per la doppia sfilata a Montecarlo: la Forrester Creations e la Spectra Fashions si sfideranno presentando le rispettive linee di costumi da bagno. Il talento di Thomas avrà la meglio su quello del padre?

© Riproduzione Riservata.